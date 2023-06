Todas las familias felices se parecen» , comienza Tolstoi su ‘Anna Karenina’. Palabras pentavocálicas son cuídamelo, cumpliméntalo, desincrústalo, disuélvalo, resucítalo y subordínela. Lemuel Gulliver viajó a Lilliput, Brobdongnag, Laputa, Balnibarbi, Luggnagg, Glubbbdubdrib, Japón y el país de los Houyhnhnms. Los personajes de Zipi y Zape son Don Pantuflo Zapatilla, Doña Jaimita Llobregat, Miguelita, Sapientín, Don Minervo, Peloto Chivátez, Lechuzo, Doña Espátula, Señores Plómez, Don Ángel, doctor Pildorín, El Manitas de Uranio, Fakirín, Nati y Tina. Las nueve musas del Olimpo son Clío, Melpómene, Talía, Calíope, Urania, Euterpe, Terpsícore, Polimnia y Erato. La Generación del 98 fue un grupo de intelectuales nacidos entre 1864 y 1875 motivados por el declive de la España del 98 y formaron parte de ella: Ganivet, Unamuno, Azorín, Machado, Baroja, Valle-Inclán, Menéndez Pidal, Blasco Ibáñez, Benavente, Zuloaga, Albéniz, Granados, Ricardo Baroja, Ramiro de Maeztu y Enrique de Mesa. La del 27 estuvo formada por Salinas, Guillén, Gerardo Diego, Alberti, Dámaso Alonso, Aleixandre, Cernuda y Miguel Hernández. Los renos de Papá Noel son Rodolfo, Brioso, Bailarín, Juguetón, Acróbata, Cometa, Cupido, Trueno y Relámpago. La jerarquía de necesidades del hombre establecidas en la Pirámide de Maslow son Autorrealización, Reconocimiento, Afiliación, Seguridad y Fisiológicas. Ulises pasó veinte años fuera de Ítaca, los diez que duró la guerra de Troya y otros diez que empleó en su vuelta, pasando por Troya, la isla de los ciclones, la de Helio, la de Calipso, el país de los litófagos, la isla de los cíclopes, la de Eolo, el país de los lestrigones, el de los cimerios, la isla de Circe, junto a la isla de las sirenas, el estrecho entre Escila y Caribdis, el país de los feacios y, al fin, Ítaca. Un pangrama es una frase que contiene todas las letras del abecedario, por ejemplo: exhíbanse politiquillos zafios, con orejas kilométricas y uñas de gavilán. Los siete enanitos son Tímido, Sabio, Romántico, Gruñón, Feliz, Dormilón y Mocoso. Hay dichos contradictorios como la intención es lo que cuenta, aunque con la intención no basta o la esperanza es lo último que se pierde, aunque el que espera, desespera o dame pan y llámame tonto por mucho que pan con pan, comida de tontos o el que no llora no mama, aunque oveja que bala, bocado que pierde. Algunas palabras curiosas son amusgar, borborigmos, funderelele, giste o trebejo. Pensaba escribir sobre mi pasión por las norias y las historias vividas que se quedaron en ellas. Sobre el circo que llega y no se instala en el Real de la Feria. Pero resulta que la hiponimia, por mor de la EBAU, es la palabra de moda (se pedía definición y dos hipónimos de animales de compañía, que es la hiperonimia de una respuesta tan sencilla como perro y gato) y hay gente que se ofende cuando no aprueban el examen de la vida o no se afrontan las cosas trascendentes. «¡Y luego dirán que no matan las penas!», que es el final de ‘Niebla’, de Unamuno, que también dijo lo otro, que me callo, para que nadie se me ofusque y le entren las bascas.