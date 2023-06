En una segunda fase, no demasiado después, y, seguramente, entre finales del reinado del primer califa -Abd al-Mumin- y hasta finales de la vida del tercero -Yaqub I- la táctica de las grandes y difíciles, en sentido logístico, campañas en al-Andalus, se refinó y comenzaron a dejarse grandes guarniciones en las principales plazas fuertes o, al menos, en aquellas que corrían un peligro más inmediato. Pero ese modo de actuar requería separar las tropas, me refiero a las leales a los soberanos unitarios, de la población civil e, incluso, de las aportadas por los gobernadores andalusíes. Se establecía una distinción, casi racista, entre los almohades -los afectos a la dinastía y a su doctrina- y los, también musulmanes, procedentes de las regiones sometidas a Marraqués en la península Ibérica. Se apelaba al principio de confianza, pero, al mismo tiempo, se evitaba que aquellos contingentes saqueasen y abusasen de las poblaciones de las plazas dónde se acuartelaban. Al fin y al cabo, los norteafricanos eran tan extranjeros como los propios enemigos. Conocemos, gracias al cronista Ibn Idarí, los problemas causados por la guarnición magrebí a la población de Ishbiliyya/Sevilla, que se quejó amargamente ante el propio califa. Hubieron de edificarse muros interiores, compartimentando el espacio de acampada, para aislar a la soldadesca.

Así se explica la súbita ampliación de varias fortificaciones, añadida a los recintos ya existentes. Eso ocurrió en Batalyaws en la segunda fase almohade de sus murallas y, por los mismos motivos, en Cáceres, en Trujillo y en otras poblaciones. Y, por los mismos motivos, a estos ensanches defensivos se los dotó de nuevas instalaciones hidráulicas: para facilitar la aguada de los recién llegados, cuyas necesidades no se cubrían con las infraestructuras en uso, y, no menos importante, para no obligarlos a acceder a ellas, penetrando en los espacios civiles y mezclándose con la población. De ahí la coracha quese sumó al amplio ensanche practicado en el flanco norte de nuestra alcazaba y, con bastante certeza, al área ocupada durante el siglo XI por el llamado Arrabal Oriental, convertida ya en un yermo. El antiguo muro exterior se mantuvo en pie.