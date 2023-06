Resulta común observar el mundo, y nuestra realidad cercana, desde una visión estrecha, con luces cortas, que nos impiden contemplar el horizonte con nitidez. Un error que nos conduce a contrariedades. No solo en las semanas previas a una cita electoral como la que tenemos en breve sino también en cualquier momento es importante parar y reservar un espacio para imaginar qué queremos, qué proyecto de futuro deseamos, como comunidad o país. Junio es un mes de exámenes, de evaluaciones, de balances, de informes… Es el cierre de un ciclo. Sin embargo, también es la apertura de miradas hacia lo que nos depararán los próximos meses, más allá de las vacaciones. Este verano es atípico porque iremos a votar en plena canícula. El 23 de julio España se juega bastante y, frente al populismo, la demagogia, la mentira, la manipulación…, más nos valdría echar mano de la inteligencia de quien analiza y describe para identificar problemas y proponer alternativas reales, dibujar un reto que nos movilice como sociedad democrática que somos. Esa altura de miras se traduce en fijarnos en lo que es bueno para la mayoría y no solamente para uno mismo. La diversidad de ideas siempre es positiva, enriquecedora. Ahora bien, los consensos en lo fundamental son imprescindibles para avanzar. Lo tenían muy claro quienes hicieron posible el tránsito de la dictadura a la democracia. Me atrevo a decir que todos los individuos buscamos lo mismo: ser felices y alejar el sufrimiento, lo que nos asusta y paraliza: la enfermedad, la guerra, la pobreza, la discriminación… Ante eso hay que apostar por lo que nos cohesiona: que tengamos un suelo social sobre el que construirnos sin dejar a nadie atrás, traducido en servicios públicos de calidad, empleos decentes, mayor igualdad, derechos y libertades… Y el mejor horizonte de futuro es aquel que puede comenzar por lo que nos iguala: cuidar a las personas y al planeta. En tiempos en los que el yo lo antecede todo, estamos entretenidos en lo nuestro, fagocitados por pantallas y vociferantes mensajes -con discursos de odio y miedo al diferente incluidos-, hemos de potenciar el valor del nosotros, de la ciudadanía. Nunca es tarde para llegar a acuerdos que nos unan en lo que no queremos, en lo que nos puede ayudar a definir ese proyecto, esa ilusión y esperanza que necesitamos. Hay que mantener la confianza. Siempre. Aun en las pruebas difíciles. «La noche más oscura tiene siempre un final luminoso», nos recuerda un poema persa.