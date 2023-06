Churros en un junco, tacones hundidos en la tierra húmeda, coches chocantes, la caseta de la prensa, risas con los compañeros, pinchos de pollo, toldos en la calle San Juan, el vendedor de quisquillas, cangrejos y demás delicias marinas vestido de blanco impoluto ante su mesita de tijera.

Todo esto ha sido mi feria. Llegaba papá con los churros. En la mesa esperábamos mamá y los cinco hermanos ante el chocolate caliente. Habíamos ido al circo y este era el final de fiesta. Todos los años nos llevaban, pero a mí nunca me gustó. Me producía tristeza. Los payasos no me hacían reír y las actuaciones con animales no me agradaban, como tampoco me gustaban y me daban pena los ponis dando vueltas en mitad del ferial. Luego, ya adolescente, me pirraban los coches de choque y que los chicos de la pandilla me invitaran a compartir el pequeño habitáculo.

Sí, la feria.

Llegó la juventud primera. Las sociedades hacían sus fiestas fuera del recinto. Llegaban las tardes y descargaban las tormentas, dejando húmeda la tierra del parque, cerca de San Roque, al que yo iba con mi amigo Alejandro, que nunca quería bailar, y que se empeñaba en llevarme a tomar un café al bar Sevilla mientras se me hundían los tacones en el mojado sendero. ¡Querido amigo Alejandro!

Y luego los primeros años de profesión y la caseta de la prensa. ¡Qué bien organizada por los compañeros de la asociación de aquellos años! Por allí pasaban todos los artistas que actuaban en los distintos espectáculos de la ciudad ¡Qué divertida e interesante era!

El ferial había crecido y la democracia trajo las casetas de partidos y sindicatos que tuvieron gran ambiente. Recuerdo la marcha en la del PP y el gentío en la de UGT donde no daban abasto para hacer pinchitos morunos.

No hacía falta quedar con nadie. Llegabas sola a la feria y allí encontrabas a todos tus compañeros. En esas o en otras casetas, entre ellas la de Periódico Extremadura, donde actuaba Pepe None y se bailaba Paquito el Chocolatero.

Cambió de lugar el ferial. Pasó el tiempo y fui una noche. No conocía a nadie. ¿Dónde estaba mi gente? Y lo comprendí: estaban en casa con sus nietos para que sus hijos salieran.

Ya no era mi feria.