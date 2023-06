Hoy no les cuento nada. Parece que no hay historias en el horizonte. Solo el deporte que nunca se agota y la política, que me agota. Se me antoja, con el calor, desanimada, descabellada, desalmada, descorazonadora, cuajada de despropósitos y de otra ristra de ‘des’ que alimenta el cansancio. Como la calima. Así me echo a la calle, y el aire huele a aligustre en flor. La hora del recreo en el patio de las Josefinas traía ese perfume, que anunciaba el verano. Y las tardes largas. Y las siestas. El cine con sus sillas de hierro de colores. Los cortes de fresa y nata. Los ‘Drácula’. Los ‘Colajet’. Los cucuruchos chorreando por la barbilla, por los meses, lentos, de la Antilla. Bajo, después de mucho tiempo, la calle de los árboles hacia el dentista. Y, como casi siempre, el recuerdo no coincide con la realidad. Solo queda una casita baja y la sombra que cobijaba los mediodías, la dan las fachadas altas de edificios sin gracia. Andando, sin nostalgia, solo mirando, llego a una placita. Me siento a desayunar para hacer tiempo. El tiempo es fresco. El café llega templado. Y casi sin tocar lo dejo, sin que el camarero se pregunte porqué. El café ‘escaldado’, como dicen los portugueses, o con hielo. No me gustan las tibiezas. Hay niños jugando y sus voces se mezclan con el sonido de los coches, aliviando de disgusto la mañana. Los abuelos no parecen cansarse, ni viejos, ni distantes. Distintos a los de antes. Abuelos guapos y pintureros, dispuestos a tirarse al suelo, a extender los brazos y arroparlos contra su pecho, pese a los churretes, a hacer el tonto y reirse sin recato. Da alegría verlos. Y más aún a una amiga que pasa cerca, que llamo y se acerca y charlamos con ganas y con esas sonrisas que dicen crean las benditas patas de gallo, porque son de verdad. Hablamos de hombres, de comprenderse, de lazos que enredan a veces las entendederas, que se nos anudan sin querer, como las glicinias a la barandilla de los balcones, embriagando las noches. Del gusto que da quererse. De lo difícil que es, a veces, quererse bien. La clínica parece un escaparate, la luz redonda e intensa, la mascarilla del médico y su instrumental batiéndose sobre mis ojos, es una imagen de película de terror de los años 50. Lo pienso sin aprensión, como un espectador. El ruido chirría como un asesino en blanco y negro. Le aconsejo que debieran dar auriculares para escuchar a Wagner a todo volumen para camuflar los escalofríos y un antifaz que nuble la vista, que nos ciegue a la realidad y nos transporte al Rhin y su inmensidad. Escapar. En la calle, inspiró, con fuerza, saboreando el aire. Y el perfume de los aligustres, como si fuera el de la libertad.