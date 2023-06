Como ya escribí, el movimiento de los ejércitos almohades era necesariamente lento, una vez que se iniciaba. Porque el mayor problema de los califas era asegurarse la asistencia de todos los contingentes tribales comprometidos a hacerlo. Con él se encontró Muhammad I al-Nasir, en la campaña culminada con la batalla de al-Uqab (= Las Cuestas) -Las Navas de Tolosa-. Por eso no puede extrañar que fuerzas muy inferiores en número, pero suficientemente aguerridas y móviles –entendiendo la movilidad con las limitaciones de la época- pudiesen quebrantar a una hueste tan dispar y desestructurada de hombres. Se ha hecho mucha ciencia ficción sobre victorias y derrotas en esos momentos. Ni todo es tan claro, ni puede hablarse sin matices, ni, claro, de ejércitos árabes sin saber comprender las fuentes primarias. O sea, las redactadas en esa lengua.

Hablamos con demasiada facilidad de los unitarios, sin darnos cuenta de las grandes variaciones doctrinales sufridas por la dinastía a lo largo de los años. También en términos castrenses pueden establecerse diferencias entre las políticas seguidas por Abd al-Mu’min –el primer monarca después de la muerte del Mahdi, IbnTumart-, y sus sucesores. Y eso se reflejó en las características de sus obras de castramentación. En la propia alcazaba de Batalyaws es posible apreciar una primera etapa de simple restauración de las defensas ya existentes. Apenas, la transformación de la puerta de los Carros de un acceso simple entre dos torres con paso directo, a otra, en doble recodo paralelo y el añadido de las primeras torres albarranas. No eran una invención, ya lo dejé antes por escrito. Los bizantinos, cómo no, las conocían y las habían usado en algunos lugares del Imperio de Oriente, por ejemplo, en Siria, durante el siglo X –cito una fecha bastante aproximada; seguro las empleaban antes, pero hay que acreditarlo-. Un paralelo muy bien documentado se levanta en el recinto amurallado del monasterio cristiano de QalatSimán, unos kilómetros al norte de Alepo. Se erigió cuando se reconquistó esa parte de territorio islámico. En la península Ibérica, a pesar de los intentos de varios investigadores, no se han documentado antes que en Badajoz.