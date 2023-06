A veces es un paréntesis de unos días, unas horas incluso, de esas difíciles y largas que de vez en cuando acontecen, como cuando se levanta aire, fuerte, casi tempestad, y lo revuelve todo en un rato. Y ella aparece sujetándose la falda y al manillar del coche, o a un poste de señalización, ya saben, de esos que en ocasiones te salvan la vida. El peinado primorosamente cardado por la peluquera desaparece y también ese papelito con la lista de las cosas que hacer esa mañana que guardó en el bolsillo al salir de casa. La mañana entera se da la vuelta, cambia, se vuelve otra. Como si le hubieran cambiado también a ella el corte de pelo. El recuerdo de por qué era importante una tarea, vuela. La seguridad, compuesta con alfileres, se descose. Lo pequeño y lo inmenso se lo lleva un aire, un instante. Y cuando al fin se detiene, los mechones enredados, los brazos arañados, una carrera en la media, y la piel, fina, del tacón derecho, pelada sin remedio. Alrededor, el escenario parece intacto, la gente camina recomponiéndose. Son extras de una película que se ha quedado muda. O quien les mira está sorda por el ruido del viento ya apaciguado, y les ve moverse de una lado para otro, como esa lluvia falsa que cae en las películas, como si al final de la calle acabara el decorado. Poco a poco, va volviendo el ruido, los gestos, se alisa el vestido, se coloca horquillas, suspira mirando sus zapatos verdes, que eran tan bonitos, endereza sus panties para disimular el defecto, acerca el teléfono al oído para disfrazarse de normalidad. Sí, ella, él, se siente así cuando el otro se marcha. El ‘otro’ es su nombre, sin importar el género. El otro que, sin embargo, no es ajeno, es lo más alejado de lo ajeno posible. Porque es parte nuestra. Elegido, buscado o, quizá, apareciendo como elefante en cacharrería o por un golpe de azar, que tampoco lo es. Me acuerdo de citar a Carl Jung, porque él sabía que las casualidades no existen. Pues basta que nuestro otro, permítanme la disgresión y decirles que adoro la palabra en portugués, ‘namorado’, se aleje, coja vacaciones, tenga que acudir a un congreso, a un trabajo que le lleve lejos, para que se nos descoloque el flequillo o el tupé. Tras la sonrisa, real, de oreja a oreja, que provoca la independencia, la soledad cogida con ganas, ese gustirrinín de saberse libre, de coger los hábitos de antes como si fueras Rafa Nadal envuelto en tu bandera, se esconde el hueco que se descubre en nosotros mismos, el de la cama, el del olor que falta en las toallas, el de los comentarios que se quedan en los labios al escuchar las noticias, el de la boca que ríe a medias un chiste, que añora un beso de buenas noches … Por eso cuando regresa, aunque sea por Face Time o por teléfono, aunque solo sea su voz, los huecos se rellenan, amainan los malos vientos, todo se vuelve pausado, como el respirar, y el aire suena a cante de José Mercé.