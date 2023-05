En la ciudad de Trujillo fallecía el pasado día 20, a los 87 años de edad, el insigne músico trujillano Antonio Flores Sánchez, fundador y director durante casi cuatro décadas de la Banda de Música de Trujillo que, en su honor, ya ostentaba desde hace unos años su nombre. Fundó y dirigió también el Coro de Mayores con el que solía participar en recitales y en celebraciones religiosas, destacando el multitudinario canto de la Salve a la Virgen de la Victoria, que tanto le conmovía. Tuve gran amistad con él pues coincidimos en el Conservatorio de Mérida, él como profesor de saxofón y clarinete y yo de acordeón pero, sobre todo, a través de los días de Extremadura en Trujillo pues como estaba encargado de coordinar la participación de coros, bandas y grupos folklóricos él era mi principal asesor y extraordinario apoyo para acoger en diferentes instituciones a los diversos grupos. El 8 de Septiembre de 1988 actuaba en Trujillo Montserrat Caballé y la gran soprano me comunicó que deseaba ensayar junto a su pianista-repertorista Miguel Zanetti. No había posibilidad de que ensayaran, a pleno sol y con numerosas personas alrededor, en el piano de cola instalado en el escenario de la plaza Mayor. Recurrí, como siempre, a mi buen amigo Antonio Flores quien me comunicó que un sobrino suyo estudiaba piano. Telefoneó a su hermana, mostrándose esta complacida y a su casa nos fuimos los cuatro dejando allí a la cantante y al pianista.

Cuando el 3 de Junio del año pasado acudí a Trujillo con la Banda Municipal de Música de Badajoz para presentar un concierto promovido por la Real Academia de las Letras y las Artes, con Miguel del Barco como solista, en la iglesia de San Francisco, lo eché de menos. Me comunicaron que ya había abandonado la actividad musical y apenas salía a la calle. Se le ofreció una emotiva despedida. Precisamente el día anterior a la marcha de Flores había fallecido en Cáceres otro magnífico músico, Eulalio Acosta, a la edad de 94 años, fundador y director durante casi cuatro décadas de la Coral Santa María de la Montaña, de Cáceres. En la última asamblea de la Federación de Corales Extremeñas compartimos homenaje, él como el director coral en activo más longevo. Nos unía el canto y el paisanaje (Calzadilla, Cáceres). Descansen en paz Antonio Flores y Eulalio Acosta, formidables músicos y excelentes personas.