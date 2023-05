Muchos votantes no tendrán aún clara qué papeletas introducirán en las urnas este domingo, 28 de mayo. Esa mañana, cuando se abran los colegios, los candidatos madrugadores volverán a animar a los electores a no quedarse en casa y a ejercer un derecho que a ellos sostiene. Habrá quien decida no hacer uso de él por desgana, otros por decepción, algunos seguramente porque no creen en este sistema de representación. Están en su derecho de expresar de este modo su malestar. Deben tener claro que la abstención no tiene ninguna repercusión en el recuento final y por tanto ni beneficia ni perjudica a ningún partido. Si no está, no existe. Ocurre lo mismo con el voto nulo, que tampoco se tiene en cuenta porque, como su nombre indica, está anulado, no existe. No así con el voto en blanco, que suma y se divide proporcionalmente entre todas las candidaturas, por lo que beneficia a las mayoritarias. El votante que quiera expresar con un voto en blanco su malestar tiene que saber que esta será la consecuencia de su decisión.

Como también tendría que pensar muy muy bien quién merece realmente su confianza, basada en motivos meditados, para lo cual debería estar previamente bien informado sobre qué representa cada una de las formaciones que aspira a a gestionar los próximos años la ciudad de Badajoz y sus ocho poblados, en el caso de las elecciones municipales, y la comunidad de Extremadura, en la cita autonómica. Ambos comicios coinciden hoy y el elector no tiene por qué elegir las dos papeletas del mismo partido. De hecho, no siempre coinciden. Hay que recordar que en la época del popular Miguel Celdrán, en Badajoz el PP ganaba en las elecciones municipales mientras que el PSOE lo hacía en las autonómicas. Había votantes con el corazón partido. Para el ayuntamiento son 10 las opciones que se presentan. Sólo tres partidos de los que aspiran a hacerse con la alcaldía han tenido la posibilidad de demostrar cómo manejan el bastón de mando. El PP lleva gobernando 28 años (desde 1995) con dos alcaldes: Celdrán y Francisco Javier Fragoso. Los cuatro últimos, en coalición con Cs y Vox. Ciudadanos pudo probar las mieles de la alcaldía durante dos años, pero con solo cuatro concejales frente a 9 del PP, con lo cual es difícil valorar una gestión diferenciada. Un partido que además no ha sido capaz de reclamar lo que es suyo: el acuerdo que firmó para el reparto de la alcaldía, del que se adueñó su candidato tránsfuga. Del PSOE queda lejos su gestión, aunque ahora los socialistas quieran echar mano de los logros de Manolo Rojas. Demasiado lejos. Otra referencia para los votantes es la labor de oposición que durante este tiempo han ejercido los partidos de la bancada de enfrente: si ha sido o no constructiva, si han presentado propuestas acertadas para la ciudad y han sabido negociarlas para que salgan adelante, si se han pringado en las situaciones de conflicto, si han sido valientes a la hora de defender a los desfavorecidos a costa de enrabietar a los poderosos y si han dicho sí y no cuando la ocasión lo merecía. De quien ha gobernado el elector debe valorar si ha usado los recursos disponibles con sentido común, si ha emprendido, si ha defendido a la ciudad antes que al partido que lo arropa, si ha informado con transparencia de sus gestiones, las acertadas y las equivocadas, y si antepone el interés público al personal. Lo mismo del resto de candidatos que se presentan que nunca han tenido representación: si son consecuentes con la ideología que predican, si tienen una profesión a la que dedicarse y no solo buscan en política un rédito personal, si son buenos ciudadanos, si están preparados para hacerse cargo del ayuntamiento de la mayor ciudad de la región y si se implican en los conflictos a costa de deteriorar su imagen y si solo aparecen en el cuadrilátero cada cuatro años y desaparecen, como el Guadiana, hasta las siguientes elecciones, sin dejar rastro alguno en la superficie.