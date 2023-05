Las 28 asociaciones de vecinos que firmamos el presente artículo queremos hacer público desde la visión, la experiencia y el conocimiento de nuestros barrios que sí se cree realmente en la participación, debemos ser escuchados y que los derechos que se contemplan en el Reglamento de Participación Ciudadana aprobado en diciembre de 2020 deben desarrollarse, por lo que proponemos las siguientes reflexiones ante las próximas elecciones.

Hoy la sociedad quiere participar en los asuntos públicos y la Administración tiene la obligación de facilitar esa participación, fomentando la vida asociativa y acercando la gestión municipal y autonómica a la ciudadanía y tiene que garantizar el equilibrio entre los distintos barrios para que la frontera de la desigualdad no se agrande.

Las asociaciones vecinales necesitamos apoyo para hacer posible el funcionamiento de los órganos de participación y solicitamos la promoción y planificación de los equipamientos cívicos, sociales, culturales y deportivos para facilitar el ejercicio de los derechos de reunión, asociación y participación. Hay asociaciones que no disponen de una sede vecinal donde planificar y desarrollar actividades.

Lo alternativa de los centros cívicos en los barrios es una posibilidad que sólo existe en el papel del reglamento. Hay barrios con un crecimiento de población, empresas, administraciones y otras entidades que hace necesaria una reorganización de los servicios para llevar a cabo aquello de acercar la Administración a los ciudadanos y a las empresas.

En nuestros barrios hay muchas personas mayores que no salen a la calle porque no tienen un lugar donde poder seguir desarrollando un envejecimiento activo y una vida lo más saludable posible en todos los sentidos. No tienen un lugar cercano donde poder relacionarse y seguir compartiendo.

Comprobamos como hay zonas de la ciudad que están teniendo un crecimiento y es necesario que en esas proyecciones de crecimiento poblacional, los barrios tengan las dotaciones básicas acordes a esas fases de expansión. Estamos hablando de los servicios básicos relacionados con la educación, la sanidad, los servicios sociales. Los ciudadanos pagamos impuestos y tenemos derechos a que haya unos mínimos servicios en nuestros barrios, porque no tiene que haber ciudadanos de una clase o de otra, de primera o de segunda.

Comprobamos que muchos de los proyectos que se anuncian por los políticos en sus programas electorales y que a veces incluso figuran en los Presupuestos municipales y autonómicos, tardan en cumplirse y en muchas ocasiones son sólo fruto de una declaración que nunca se convierte en realidad. No podemos permitirnos el perder los recursos públicos por no haber sido capaces de planificar y desarrollar esos recursos como ha sucedido con los fondos europeos. Hay muchos barrios donde la práctica de una actividad deportiva no puede desarrollarse porque se carece de las instalaciones para poder desarrollar las mismas. Los lugares de ocio y diversión para nuestros niños y niñas no se dan en todos los barrios en condiciones de igualdad. La realidad de nuestros parques lo dice prácticamente todo. El acondicionamiento y asfaltado de nuestras calles no es la misma, hay grandes diferencias y no puede ser que la imagen de una ciudad se deteriore cuando se profundiza en sus barriadas.

Nuestros poblados se encuentran con grandes carencias y hay necesidades en las mismos porque se llevan muchos años sin invertir en sus infraestructuras. Infraestructuras necesarias como son el transporte, la vivienda o unos parámetros de calidad en sus instalaciones eléctricas.

Las asociaciones de vecinos nos consideramos parte importante de nuestra ciudad y así lo reivindicamos. Nuestra colaboración y predisposición al diálogo ha sido y será siempre un argumento para proponer alternativas de mejoras para nuestra ciudad, por ello esperamos que estas elecciones resuelvan y elijan una Corporación Municipal que haga posible que Badajoz se convierta en el eje vertebrador que por sus capacidades, posibilidades y población está llamada a convertirse por ser la ciudad más grande de nuestra región.