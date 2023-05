Para relaciones entre medios y poder, políticos y periodistas, tres series de televisión de éxito. Borgen, (cómo los políticos pueden pisotearlo todo con tal de lograr sus objetivos personales y sus mejores aliados, los periodistas), TheNewsroom, (lo importante, en la información, no es ser el primero, sino el mejor y la credibilidad ha de imponerse siempre a los rumores) y House of Cards, (el estercolero en que políticos y periodistas han convertido el escenario de la democracia). En esa atolondrada relación entre ambos contendientes que se descuartizan en el cuadrilátero de la opinión pública, hay demasiados errores y peligros. Aquí, mis diez reflexiones en el intento de superar, al menos, la mediocridad, cuando se trata de una relación no siempre ajena al campo de minas: 1. El político cree que conoce a medios y periodistas. No tiene ni idea. Ni siquiera entiende que una cosa es la empresa, otra la dirección del medio y otra el redactor. Intentar influir en alguno de ellos es misión imposible y, cuanto más se intenta, más se logra sucontrario. 2. Los periodistas no son tus amigos, no escriben a tu dictado, piensa que no son ellos los equivocados, solo esperan de ti que respondas a sus preguntas, que no mientas ni te ocultes. No bases tu estrategia de comunicación en medios o periodistas afines. 3. No creas que todo lo que haces es importante o noticia. No abuses de las ruedas o notas de prensa. El 76% de las notas que llegan a una redacción acaban en la papelera. 4. Otro error es informar solo de lo positivo o cuando conviene y esconderse en momentos de crisis. Hay que responder, aunque sea para decir que no sabes qué decir. 5. Ni se te ocurra vetar a medios o periodistas o recortarles publicidad. Siempre saldrás perdiendo. No te pases de agresivo, pero tampoco creas que besando a todo el mundo obtendrás buenas coberturas. 6. No existe el off the record. Los periodistas se acabarán enterando. 7. Maneja la publicidad con equilibrio, no te pases ni por defecto ni por exceso. 8. Busca la naturalidad, sé auténtico y, de vez en cuando, disruptivo. 8. No des mítines en las ruedas de prensa, no trates a los periodistas como votantes y procura preparar un par de titulares. 9. No te obsesiones con la opinión publicada ni con titulares que no se ajusten a tu gusto. Y 10. Sé puntual, no convoques en el quinto pino y a deshoras. Aprende a usar la estrategia en comunicación y escucha a los que saben, no a lo que crees que saben o a tu propio instinto, que está contaminado por tu ego y quienes lo engordan. En la película La caja 507, de Enrique Urbizu, quien descubre una trama de corrupción se va a ver a un periodista. Éste le pregunta que por qué no va a un juez. El denunciante dice que los periodistas hacen más daño. Después, se lo enseña al director que decide no publicar y hablar con “los de arriba”, que silencian el asunto hasta que el denunciante les exige que, si no quieren caer todos, deben gustarle las portadas de los próximos días. Conclusión: el poder de los medios es demasiado grande y trasciende a los periodistas y, desde luego, jamás podrán controlarlos los políticos.