El Mediterráneo se ha convertido en un cementerio en el que cientos de personas continúan falleciendo mientras intentan llegar a las costas del sur de Europa, huyendo de la miseria, de guerras, de persecuciones…, y con los deseos legítimos de ver cumplidos sus sueños. Las cifras son espeluznantes: desde 2015 hasta ahora han muerto más de 26.000 personas y se estima que en 2023 se han hallado 847 cadáveres en estas aguas, una ratio de siete personas al día, según varias fuentes humanitarias. Son auténticos números de guerra que nos han de avergonzar como sociedad. Mueren ahogados, de hambre, de sed… porque no existe propósito de proteger sus vidas. La Unión Europea sigue incumpliendo sus obligaciones internacionales en cuanto a la salvaguarda de la vida de las personas que atraviesan el Mediterráneo para alcanzar Europa. La labor que desarrollan oenegés como Open Arms o Médicos sin Fronteras resulta esencial para frenar esta sangría que parece dejarnos indiferentes. Creo que hace falta que se apueste por más y mejores sistemas operativos de búsqueda y rescate para que no se produzcan más muertes en el mar, así como el establecimiento de vías seguras para que los migrantes no se pongan en manos de traficantes. De un tiempo a esta parte está proliferando el discurso de criminalización de las oenegés que actúan en el rescate de inmigrantes, como causantes de un supuesto «efecto llamada» cuando es incierto. Salvar vidas es la primera ley del mar, socorrer a un náufrago con problemas; y luego se verá su situación legal. Para atajar discursos xenófobos y el auge de posiciones ultraderechistas que inducen a atemorizar a la opinión pública con las migraciones, considero que hay que desmontar muchos mitos. Uno de ellos es el de que las organizaciones de rescate provocan un incremento del número de salidas. No es verdad, las personas se lanzan igual a esta peligrosa odisea. Sin embargo, y es lo primordial, sí se puede intervenir para que estas personas sean desembarcadas en un lugar seguro y tengan un acceso pleno a sus derechos.

En países como Italia o España no existe un entorno de acogida, de cuidado de migrantes, sino que prima una actitud de cierre, de expulsión, como si pusiéramos unos muros y esa realidad no nos afectase. ¿No nos acordamos acaso de que hace pocas décadas nosotros emigrábamos a otros países para escapar de la pobreza? Pese a que se pretenda restringir o impedir, la migración es algo consustancial a la condición humana.