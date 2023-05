El periodismo es una piedra angular en cualquier sociedad. Nos lo han recordado esta semana por la conmemoración, el 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que ha de servirnos para demostrar la necesidad de un buen periodismo: libre, plural e independiente, que pueda realizar su labor con seguridad y garantías para informar de lo que ocurre en cualquier lugar, también en zonas de conflicto, sin propaganda ni manipulación. Según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras, en determinados países hay publicaciones que son censuradas, multadas, suspendidas y clausuradas; mientras que informadores de diferentes partes del mundo son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. China, Corea del Norte y Vietnam se encuentran en el furgón de cola en cuanto a la libertad de prensa. Si bien informar en España no cuesta la vida a ningún periodista, hay problemas derivados de una precariedad crónica en el sector, que tiene un impacto directo en la calidad informativa; la polarización política, que afecta asimismo a los medios; y la continuidad de la ley mordaza, que no ha podido ser derogada pese a las promesas del Gobierno de coalición. Además de lo anterior, me preocupa bastante el avance de la desinformación. A raíz de la pandemia y la guerra en Ucrania, hemos presenciado cómo, por motivos geopolíticos o económicos, se manipula a la opinión pública a través de campañas de desinformación que tratan de erosionar la cohesión política y social mediante la propagación de mentiras o medias verdades, con las que quieren influirnos y condicionar decisiones individuales y colectivas. Nuestro país se asoma a un período electoral sensible y los intentos de injerencia extranjera, con posibles campañas de desinformación, por parte de estados como Rusia y China, son una clara amenaza. Combatirlas no solo es tarea de los servicios de inteligencia. Todas las personas podemos actuar pero ¿cómo? Por ejemplo, evitando al máximo la difusión de datos que no estén verificados y efectuando una reflexión crítica de todo lo que nos llega por aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales. La cautela es buena consejera en tiempos donde la digitalización masiva y la irrupción de la inteligencia artificial ya marcan nuestras vidas. Desde luego, siempre nos quedará el periodismo ético y honrado de quienes ejercen con profesionalidad y honestidad esta vieja profesión, «el oficio más hermoso del mundo», como lo definió en su libro el avezado periodista José Martí Gómez.