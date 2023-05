El corredor verde de la calle Stadium es una de las obras más importantes que va a acometer el Ayuntamiento de Badajoz en los últimos años por el impacto en su entorno desde el punto de vista urbanístico y de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico. Comenzaron a finales de 2021 y, contando el ajardinamiento, que representa un apartado fundamental en esta actuación, estarán terminadas a principios de septiembre, según los últimos cálculos del gobierno local.

De manera sorpresiva y sin que el proyecto inicial lo contemplase, el alcalde, Ignacio Gragera, anunció en noviembre, un año después del inicio de las obras, que se reconstruiría la brecha de la muralla de la calle Hermanos Merino. Es uno de los tramos que en los años 60 se derribó con la excusa de que el desarrollo de la ciudad estaba constreñido. El cierre de la brecha de Hermanos Merino se introdujo como modificado con un presupuesto de 400.000 euros añadidos a los 2 millones con los que está dotado el corredor verde. Cuando el alcalde lo anunció explicó que la restauración de este tramo de muralla se haría siguiendo la normativa de la Unesco, que obliga a que quede claramente diferenciada de la original para que no sea un falso histórico. Gragera informó de que se haría con piedra de un color distinto a la del lienzo y que se abriría un pórtico de unos 4 metros de ancho para dar acceso peatonal al corredor verde desde Ronda del Pilar, para que los vecinos no tuviesen que dar un rodeo. En aquel momento el alcalde destacó que con la decisión de cerrar esta brecha se atendía a las asociaciones de la ciudad que durante años venían pidiéndolo. Era el primer paso y los colectivos que efectivamente llevaban tanto tiempo solicitando que Badajoz recuperase la continuidad de sus murallas consideraron muy acertada esta decisión. La explicación del alcalde parecía suficiente.

Pero llegó la hora de la verdad. A principios de abril comenzaron las obras para cerrar la brecha. Los trabajos avanzaban de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y quienes seguían detenidamente cómo progresaban llegaron a la conclusión de que no iban por buen camino. Un punto de vista que rápidamente corrió como la pólvora en las redes sociales, donde abundan los expertos en patrimonio, historia, arquitectura y rehabilitación, todos ellos amantes incondicionales de su ciudad, que siempre es de agradecer. Desde el partido Badajoz Adelante alertaron de la «chapuza municipal» y hasta llamaron «pegote» a la obra de reconstrucción, pues dieron por hecho que no se va a cerrar la parte superior de la muralla. A simple vista, los trabajos realizados apuntan a que los muros laterales se quedan abiertos de arriba a abajo. De la misma queja se hizo eco el grupo municipal socialista, que lamentó que no se cerrase la brecha y tachó de «desconcertante» el resultado. Un resultado que aún está por ver, pues si se atienden las explicaciones a estas críticas que han dado el alcalde y el concejal de Patrimonio, Jaime Mejías, es una obra inacabada y, como se anunció en noviembre, está previsto un pórtico, con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio. Una puerta cuyo diseño no se había presentado, pero tanto el alcalde como el concejal han asegurado que será adintelada. El dintel es la pieza superior de las puertas que se apoya sobre las jambas para soportar las cargas. Eso quiere decir que el acceso peatonal previsto no será una abertura de arriba hasta abajo sino que la parte superior de la cortina se cerrará. Todavía hay colectivos como la Cívica o Amigos de Badajoz que, aunque satisfechos con la explicación, sugieren cómo debe ser la puerta. Derecho tienen a opinar, sabiendo además que no siempre las decisiones que adopta este ayuntamiento en materia de rehabilitación del patrimonio histórico son las más acertadas. Léase la recuperación del baluarte de la Trinidad, que también avaló Patrimonio. Más aún si el cierre de esta brecha sienta un precedente, siendo el primero de otras reconstrucciones pendientes en la muralla. Mejor pasarse que quedarse corto.