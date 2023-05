Vivimos un mundo con cambios muy rápidos que nos generan grandes incertidumbres y dudas. Un mundo cada vez más fragmentado, de buenos y malos. Un mundo de fuertes identidades, con las que nos identificamos frente a los otros buscando seguridades. Somos demasiados sensibles con gestos o comportamientos a los que les damos un signifciado de animadversión hacia nuestro grupo, y a la vez muy insensibles al significado que pueden dar los demas a nuestros actos. En un mundo cada vez más complejo se hacen afirmaciones simples eliminado toda matización o posiciones intermedias. Parece que la mejor respuesta a cualquier afirmación que hagas es cortarla con un ‘zasca’. Es muy fácil generar conflicto por lo que cada vez hay que ser más cuidadoso con los gestos que pueden generar una chispa que provocan un incendio. Las buenas formas, el respeto y el trato educado parece que ha entrado en decadencia.

Nuestros vecinos portugueses sulen ser grandes maestros en educación y respeto. Saben escuchar y decir palabras de agradecimiento y cortesía que facilitan el trato y la conversación. De ahí ese dicho que eres más cumplido que un portugués. Son grandes diplomáticos . Tiene tambien su aspecto negativo, en el que no queriendo contradecir, hay veces que no sabes si estan de acuerdo o en desacuedo, si te estan dicieodo que si o que no y quieren quedar bien con Dios y con el demonio. Por ello gestos ofensivos desentonan y extrañan más en Portugal.

Esto viene a cuento por que hace unos días en una acto organizado en Elvas de Castellers de Vilafranca del Penedés, al terminar se levantan y equiparan dos banderas, una de Portugal y otra la independentista de los separatistas de Cataluña. Estoy seguro que han abusado de la inocencia de la Cámara Municipal de Elvas, de su presidente y por supuesto de los vecinos de Elvas que aplaudían a rabiar. No debe resultar extraño que algunos españoles presentes y los que después se han enterado se sintieran ofendidos por este gesto, no de los separatistas catalanes, a los que ya estamos acostumbrados en España, sino de la normalidad y apoyo institucional prestado en el Municipio de Elvas. Con seguridad no eran conscientes de que equiparar la bandera separatista catalana con la de Portugal, lo primero que estan haciendo es degradar la bandera de Portugal. A mi no me gusta esa degradación. No se me ocurre pensar que desde Elvas ha habido ánimo de ofender. Si en Badajoz si hiciese un acto de semejante simbolismo para algunosportugueses, me indignaría y lo reprobaría. No hay que darle más importancia y, aunque no nos guste, convivimos con ello. Seguiremos amando a Elvas y disfrutando de su amistad, vecindad, respeto, hermandad y voluntad de convivencia y cooperación.