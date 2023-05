V agalume. Lo pronunciaron en la radio y yo ya estaba presa. Atrapada voluntariamente en una tela de araña, leve y preciosa, sin saber siquiera su significado. Navego habitualmente entre idiomas, mezclo el mío con otros y pronuncio palabras en otros porque se han instalado en mí, borrando la huella, precisamente de ese objeto y no otro, de mi lengua original. Hay cosas, personas, lugares que solo pueden llamarse de una forma, sin posible traducción, porque parecen nacidos para ser nombrados así. Y otros que se venden al mejor postor, mercenarios de la estética, simplemente porque suenan mejor. Quien los vocaliza lo hace con cuidado. Sabedor de su delicadeza. Gustador de su sonido. Como cantando. Los objetos, las situaciones, los pájaros…, deciden llamarse de otra manera, porque el sonido de su nombre llena de satisfacción a los hombres, saliendo de la boca. Si comiéramos una yema de Santa Teresa delante del espejo tendríamos esa cara. La de quien es consciente de la fragilidad y de felicidad que se siente, temiendo hacer daño, romper, colapsar antes del momento preciso y justo, hasta que, con los ojos cerrados, inspirando, plegamos los labios, dejamos pasar la saliva. Un micro segundo y ya está. Ya no está. El sabor y las sílabas han escapado de puntillas. Y observamos, sentimos, su perfección. A las luciérnagas en Galicia las llaman Vagalume. Y hasta que no lo oí, varias veces, no me di cuenta de que solo podría ser así, que no podría haber una mejor definición, porque la luz de las luciérnagas vaga, trémula, tintineando la noche. Y en mi cabeza empieza a sonar con el acento gallego que trae mi hija cuando vuelve de Santiago de Compostela, extraño y poético, húmedo como el musgo en el bosque.

En una conversación en portugués me descubren otra palabra y no hago más que repetirla estos días, como quien degusta un vino que le ha sorprendido, que le encanta: quebraluz. Las pantallas de las lámparas parecen feas y antiguas ahora, pálidas al lado de esa voz. Como la saudade en lugar de nostalgia, porque son mucho más que eso, o las andorinhas que vuelan en una primavera un poco melancólica, como surcando el pasado bajo los cielos azules, entre los muros encalados. Como flanear en francés, que es un poco vagabundear, un poco dejarse ir, disfrutando de una ligera y dulce indolencia, en los boulevares de Paris, o en cualquier otra parte. El verbo transitivo se conjuga con zapatos gastados, con ropa holgada y cómoda, con la cabeza en otra parte y la mirada en todas. Las palabras, los idiomas, son la imagen, la voz de un sentimiento, que en ocasiones adoptamos porque se nos pegan al alma, para quedarse, arropándonos, para siempre.