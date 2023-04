'Después salió a la deslumbrante luz del mediodía y se dirigió al tren. Sacó el billete hasta Parede y preguntó cuánto tiempo se tardaba. El empleado contestó que se tardaba poco y él se sintió satisfecho. Era el tren de la línea de Estoril y transportaba sobre todo a gente de vacaciones. Pereira se colocó al lado izquierdo del compartimiento, porque tenía ganas de ver el mar’. Hace una semana ella cogió ese mismo tren. En sentido contrario. Desde el mar. Hacia Lisboa. Desde el azul a aquella Ciudad Blanca de Alan Tanner que no es blanca, sin embargo. Los colores se desvanecen colina abajo, a la orilla de un Tejo que se deshoga, rendido al oceano. Sostiene Pereira salió ese día desde el Cais do Sodré. Y allí llego también la mujer de nuestra historia, poco antes de las diez, deslumbrada por el barullo de turistas, oficinistas, mercaderes ambulantes alrededor de la estación, puestos de comida. Buscar al Duque da Terceira para situarse, ahora rodeado de bares y restaurantes que antes no existían. Subir la Rua do Alecrim, asomarse al puente debajo del cual ya no hay marineros ni prostitutas, sino una calle pintada de rosa, y unos toldos hechos con paraguas de colores y unos jóvenes que beben cerveza tan de mañana brindando en distintos idiomas. Y aun así reconocerla, recordándose. La pensión que regentaba una familia india, con moqueta y papel pintado asomado a otra capa de papel y a otra y a otra y somieres que crujían en la noche, es un hotel boutique. Sus puertas se abren a otras parejas distintas a las de entonces. Las mismas en el fondo. La cuesta parece más empinada. Arriba, ya en el Largo do Chiado piensa, por primera vez en el día, en Bernardo Soares, en el Pessoa, que ya ha visto todo lo que todavía no ha visto, al que todo, su imaginación y recuerdos se le evaporan, que ha sido otro, que ha sentido otro, que ha pensando otro, que aquello a lo que asistía era un espectáculo con otro escenario. Sabía, ya antes de torcer la esquina, que al pasar la iglesia, allí estaría. Sin embargo, ni siquiera es posible distinguir su estatua, sepultada en la maraña de público que lo abraza, que posa para una foto, que quizá nunca lo ha leído. Le saluda de lejos. Un gesto con la cabeza. Recitándole ‘Desde la terraza del café miro trémulamente hacia la vida. Transcurre fuera de mí en los pasos de los que pasan’. Otro día les contare que ocurrió despues. Hoy, antes de pasar la frontera, suena en Radio Clasica Ennio Morricone cantado por Dulce Pontes y leen un párrafo de Sostiene Pereira. Es 25 de Abril y el aire huele a clavel. El sol se hace encaje a través de las hojas de los arboles que enmarcan la carretera. La sombra sosiega el alma.