El terreno de cualquier campaña electoral es donde se dan cita, fundamentalmente, los programas, la propaganda y las personas, entendiéndose por personas tanto los candidatos como los votantes. Después de todo, tras unas ideas o discursos, tras la última ocurrencia del último espontáneo metido a politólogo o consultor político o tras la cartelería, sea del tamaño que sea, siempre hay personas que se presentan a unas elecciones y personas que deben decidir, primero, si participan del juego y, después, con quién juegan. Sobre los que votamos, casi hay consenso al fijar cuatro corrientes de investigación, que explicamos telegráficamente: el modelo Columbia, para el que las campañas electorales inciden mínimamente en el voto; el modelo Michigan, para el que la simpatía por los candidatos se convierte en efecto a corto plazo; el enfoque comunicacional, que afirman que un reducido número de votantes que pasen de un partido a otro pueden variar un resultado, señalando la fuerte influencia de los contactos personales; y las teorías de “rationalchoice”, más deductivas y racionales, y buscan el equilibrio entre simplicidad y realismo. Los padres de nuestra Constitución decidieron que en España se implantara el método D’Hont, un sistema proporcional de representación para asignar escaños. Los países anglosajones, casi en su mayoría, prefieren el firstpastthe post, o sea, un sistema de escrutinio mayoritario uninominal, que algunos confunden con las listas abiertas, pero no es lo mismo, y que, en realidad, el escaño se lo queda el que más votos saca, porque votas a personas y no a siglas. Hay detractores para los dos sistemas: el primero, porque favorece el galimatías partidista que aguantamos en España y, el segundo, por lo contrario, porque promociona el bipartidismo. Por mi parte, además de creer en las segundas vueltas, sobre todo en unas elecciones municipales y, si fuéramos República, también en las presidenciales, pienso que elegir a personas me gusta bastante más que elegir a partidos, siempre partidarios de limitar nuestras posibilidades como votantes y muy dados a manosear nuestros votos e interpretar nuestras emociones y sensibilidades. Me gusta pensar en la persona y en ella pienso cuando voy a decidir mi voto. Si me es afín, si comulgo con su forma de ser, si le conozco de algo que haya hecho o dicho, para bien o para mal, si empatiza, si es amable, si sabe lo que se trae entre manos o, por el contrario, es un tonto a las tres, un aprovechado que jamás dio un palo al agua, sin trabajo, sin estudios o con todo esto inventando o impostado, en fin, yo miro a las personas y las personas son mi reclamo. Las personas son reales y pueden responder por sus actos. Los partidos son entelequias donde priman la mediocridad y las adhesiones inquebrantables y se ocultan el sentido común y la inteligencia.