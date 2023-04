Las lecturas son esenciales para cualquier persona. Más aún para los políticos. Adquirimos conocimientos, aprendemos a usar el lenguaje y permitimos que nuestra mente se expanda hacia otros universos y todo ello aumenta nuestras posibilidades de conocer a los demás y el entorno donde nuestras vidas se desarrollan. No son las lecturas, precisamente, los hábitos mayoritarios de la población y, menos aún, entre la clase política, casi siempre convencida de que su verdad es absoluta. En días donde se acerca la celebración del libro y, teniendo en cuenta que estamos en campaña electoral, aquí van mis diez recomendaciones (excluyo a Canel y Mazzoleni para no abusar; incluso, el Breviario del hermano pequeño de Cicerón) extraídas de mi biblioteca para ver si a alguno le da tiempo leer algo, pero, aviso, no presto libros: 1. 'Manual de comunicación política local. Claves para diseñar una campaña electoral y gobernar en un municipio', de Charo Toscano. Su subtitulo lo dice todo. 2. 'Comunicación política. Nuevas dinámicas y ciudadanía permanente', coordinado por Rubén Sánchez Medero. Un auténtico manual de la materia que sorprende por sus diferentes perspectivas y aportaciones novedosas. 3. 'Las campañas conectadas. Comunicación política en campaña electoral', de Xavier Peytibi. El activismo, las percepciones y la segmentación de mano de uno de los más renombrados analistas del momento. 4. 'Manual de marketing político. Cómo afrontar una campaña electoral', coordinado por Julio César Herrero y Luis Marañón. Una Biblia sobre los aspectos más relevantes en un proceso electoral. 5. 'Artivismo. El poder de los lenguajes artísticos para la comunicación política y el activismo', de Antoni Gutiérrez-Rubí. Un gurú de la consultoría política internacional cuyos textos siempre revelan ideas interesantes. 6. 'La comunicación política en la era de la mediatización', de Antón R. Castromil, María Luisa Humanes y Luis García Tojar. Para profundizar, sobre todo cuando se trata de medios, redes y ciberactivismo. 7. 'Cómo gestionar las emociones políticas', también de Gutiérrez-Rubí, una guía para entender las emociones en el discurso político y la escucha ciudadana. 8. 'Política. La guerra de las percepciones', de Josu Ahedo Ruíz y Miguel Ibabe Botella. La conquista del voto desde la microcirugía electoral. 9. 'Campañeando', de Andrés Elías, donde se aborda de todo un poco, pero, principalmente, sobre política digital. Y 10. 'Política en serie', coordinado por Julio Otero y Diana Rubio, un repaso a las series televisivas que inspiran al poder o lo denuncian o lo cuestionan o lo retratan. Y, como bonustrack, 'Queridos niños', de David Trueba, una novela trepidante y divertida que cuenta el día a día de los entresijos de una campaña electoral (con asesores de prensa pasados de frenada), alegrías y miserias de candidatos, mensajes y medios en una convivencia no siempre vitamínica y en la que, a veces, demasiadas, se comportan como niños.