Me ha regaladoel mismo libro dos veces. No es que mi amigo José Miguel haya perdido la memoria, o tenga desinterés o desgana. Todo lo contrario. Vive con pasión y disfruta compartiendo aquello que le entusiasma. Una nueva edición de un libro que le conmovió es un ejemplo, de no ser suficiente un poco, de querer siempre más. También por eso somos amigos. Por compartir esa búsqueda del algo más. Por la búsqueda. En mis estantes hay más de ocho ediciones de ‘Mujercitas’, cuatro de ‘Cien años de Soledad’,otras tantas de ‘Cronopios y Famas’, y más de veinte de Tintín en distintos idiomas. Por eso sonrío cuando me lo da. De gusto. ‘Todo es comparable’, de Tusquet, es un tesoro. Cuando uno lo tiene en las manos, ríe con los ojos y el cerebro. Compara lo que parece incomparable, encontrando semejanzas o sincronías. Y analiza y le da la vuelta como a un calcetín a una obra, sin contentarse con lo evidente. Cuando era pequeña, en los chicles de bola venían calcomanías. Eran preciosas, se pegaban a la piel de los brazos y te tiraban de los pelitos, pero solo duraban hasta que tú madre te hacía restregarlas con jabón antes de la cena. Así son a veces las pasiones, rutilantes pero fugaces. Otras nos acompañan un largo trecho. Y solo unas pocas, para siempre. Como el amor a los libros. Y esta curiosidad casi infantil no sale por mucho que la vida nos restriegue con cepillo de púas de acero. A mis padres siempre les ha gustado mirar casas. En busca de una más original, de su casa perfecta. Cuando la gente en una ciudad miraba hacia adelante o más bien, hacia abajo, ellos nos enseñaron a hacerlo hacia arriba. Ese balcón, esa cornisa, ese tejado. En los ochenta y noventa, los españoles descubrieron el diseño y a mí, quizá por eso de mis padres, me fascinaban aquellas relecturas de un sacacorchos o de una silla, las “cosas casi inventadas”. También desde muy joven empecé a amar las antigüedades, aunque no le pegara nada a una adolescente en vaqueros, me gustaba tocar la madera gastada y comprobar cómo estaba construida, los detalles de un mueble que se fabricó con tanta delicadeza como un instrumento musical, donde todo tenía un porqué y ese porqué aunque fuera doméstico y mínimo, era bello. De todas esas aficiones, me quedó una querencia por los objetos. El saber su cometido y reinventarlo, el utilizarlo para otra cosa, o el rescatarlo del olvido. La maravilla de un botijo, el asa de una cazuela que no quema y donde poder colocar el cucharón, el mecanismo de la cafetera italiana o el del molinillo que llena la cocina de perfume a pimienta… En cada uno de ellos está la huella de un arquitecto o un ingeniero que ha dado mil vueltas a su cabeza, la de un artesano que ha dado amor a cada pieza. En tus manos está, después, buscarle el rincón para el que pareció destinado, o el uso perfecto. Por eso si alguna vez no les saludo, y me ven embobada ante el escaparate de una de esas tiendas de toda la vida, de la ferretería bazar de la calle de la Soledad por ejemplo, llámenme la atención. Seguro que sigo ensimismada con el hallazgo de un nuevo invento.