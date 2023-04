Una compañera de trabajo está convencida de que si el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, siguiese en Ciudadanos y no se hubiese pasado al PP, nunca habría plantado a la ministra de Justicia el día que estuvo en Badajoz para inaugurar los nuevos juzgados, que no pudo inaugurar porque todavía no están terminados. Según esta compañera, estas reacciones son más propias de los populares que de la formación naranja. El alcalde no ha tardado en ser fagocitado por las maneras del PP. El día del plantón a Pilar Llop se celebraba pleno ordinario en el ayuntamiento.Siempre es el último lunes de mes. El acto en el palacio de justicia estaba anunciado a la una de la tarde, con lo cual era posible que la sesión plenaria terminase a tiempo.Pero Gragera ya había avisado a la prensa de que no contasen con él. La excusa que dio es que consideraba que inaugurar unas instalaciones que aún no están terminadas respondía a «un intento más del Gobierno de España de hacer una campaña electoral soterrada, engañando a los vecinos de Badajoz» que, a juzgar por este comentario, deben ser muy manipulables. Desde que se anunció la visita de la ministra se estuvo criticando que viajase a Badajoz para presumir de una obra que ha causado más de un quebradero de cabeza a su ministerio, pues se adjudicó en 2015 y ha sufrido numerosos avatares que han ido retrasando su terminación. No hay quien se crea que funcione en noviembre.

No ha trascendido si la ministra echó en falta al alcalde de Badajoz. Por lo pronto, Gragera tuvo su minuto de gloria y sus titulares del día a costa de Llop. Objetivo conseguido.

Porque el motivo que esgrimió para no recibir a un miembro del Gobierno central no pudo ser menos consecuente. Precisamente la semana en la que la ministra estuvo en Badajoz, todos los políticos calentaban motores y arrancaban con ruido a sabiendas de que a partir del 3 de abril no podrán inaugurar nada porque lo impide la ley, una vez que están convocadas las citas electorales del 28 de mayo. Les entraron las prisas porque quieren demostrar que no se han estado quietos y enseñar las pruebas de su hiperactividad. Gragera no ha estado a la zaga, aunque él insista en que sus convocatorias no han sido inauguraciones sino ‘visitas’. Lo mismo da que da lo mismo. El alcalde no se ha cortado un pelo (sobra la broma) la semana anterior a la hora de engordar su agenda diaria con ‘visitas’ a obras que tampoco están terminadas. Exactamente igual que la ministra de Justicia. Solo hay que revisar su perfil en redes sociales para comprobarlo. La última ‘visita’ tuvo lugar el sábado, en el nuevo parque infantil dedicado al abuelo Satu. Días antes había ‘visitado’ también las obras del parque de Las Vaguadas, que no se inaugurará antes de un mes. La víspera había pasado por San Roque, para ‘visitar’ el parque de Teresa Istúriz, aún por finalizar, así como las obras de sustitución de la red de agua de Ricardo Carapeto, que le quedan meses para que estén terminadas. Nadie se atreverá a sospechar que estos actos formaron parte de una campaña electoral «soterrada».

Y aunque así fuese, no estaría mal que cuando está a punto de finalizar un mandato, los que gobiernan y los que ejercen la oposición hiciesen balance de logros y de promesas incumplidas, pues de eso se trata: de que el ciudadano acuda a las urnas con toda la información de los proyectos conseguidos y los compromisos despreciados. Todos tendrían por dónde callar, no solo el Ministerio de Justicia. Ahí están la piscina de la margen derecha, parada desde hace más de un año, el edificio para servicios municipales en la calle SanJuan que el ayuntamiento compró pero de cuya rehabilitación nunca más se supo o los aparcamientos subterráneos anunciados. La Junta no se queda atrás, porque el instituto de Cerro Gordo pasará como ocurrencia a la siguiente legislatura, por no hablar del traslado de la Escuela Oficial de Idiomas y del centro de salud Los Pinos. Habrá que esperar a que presenten los programas electorales para que pongan fecha de nuevo a estos proyectos, que siguen siendo proyectos.