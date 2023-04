Durante estos días de procesiones, escapadas a la playa o simplemente estancias en casa para desconectar de las rutinas y descansarse nos presentan pequeños caprichos que se deslizan, por ejemplo, en forma de dulces típicos. El más recurrente en estas fechas es, sin duda, la torrija. A veces los mejores caprichos son los inesperados, como el que pudieron disfrutar quienes se toparon de improviso el pasado domingo con un pianista errante que recaló en Badajoz y que, ni corto ni perezoso, se decidió a tocar su instrumento en mitad del puente de Palmas, ante un espectacular crepúsculo. Las imágenes y vídeos de este músico, que recorre el mundo con su piano y su bicicleta, tocando en este rincón de postal junto al Guadiana llenaron los perfiles en redes sociales de muchos badajocenses. Frente a estos antojos gastronómicos y musicales, sencillos y sin mayores pretensiones, encontramos otros cuando menos sorprendentes. Así, hay quien lleva sus caprichos hasta límites insospechados y buena prueba de ello la hallamos en el bombazo informativo que ha protagonizado Ana Obregón. Primero fue el hecho de haber comprado el vientre de una mujer en Estados Unidos para volver a ser madre de una hija que, después, ha reconocido que es, en realidad, su nieta, al haber empleado esperma congelado de su hijo Aless, muerto hace más de dos años. La historia tiene miga por sus tintes distópicos y los elementos que entran en juego, aunque no puede ocultarse lo evidente: el nacimiento de esta niña está forzado por un capricho injustificado, una última voluntad de querer perdurar de manera extraña, irreal; una preocupación que importa sobre todo a los ricos, los que utilizan vientres de alquiler, por otro lado. Que la técnica permita hacer algo no comporta que se tenga que realizar, que sea ético. Lo ejerza quien lo ejerza, convertir a una mujer en una vasija, en algo que acoja durante un tiempo aquello que estamos pagando, no deja de convertir a la gestante en una cosa, en algo adquirido para saciar el empeño de algunos por tener descendencia. Esta niña ha nacido como un mero producto para satisfacer ese deseo y con una tremenda responsabilidad adherida: ayudar a paliar el dolor y la soledad de su madre-abuela. Ana Obregón, tras comprar su nieta, no descarta con volver a la carga e ir a por el niño. Tremendo, sin palabras me deja. La realidad supera casi siempre a la mejor de las ficciones.