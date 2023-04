Entré sólo a saludar. Agaché la cabeza en señal de respeto. Y le sonreí. Hice tiempo hasta que no quedó nadie en la sala. Y me acerqué de nuevo, le dije aquí estoy. Más vieja. Pero, tu estás igual. Preciosa. Esta vez hace más frío, aunque los cerezos están florecidos. Me entretuve contándole cosas, que había descubierto los jardines del castillo, que me acordé de ella porque había parterres llenos de iris del mismo color que su manto. Entró una mujer, cargada con su caballete y su maletín de madera. Desplegó sus pinturas, fijó el lienzo y la miró, también. Me senté en el banco para mirarlas a ambas. El tiempo pasó reprimiendo un bostezo, de esos que no son de aburrimiento, si no de relajación, de estar a gusto. Después flaneé un rato. Pasé, indolente por las salas, buscando a mis conocidos. Ya se que delante del retrato de Ginebra de Leonardo y de las bailarinas de Degas se agolpan los ojos de los teléfonos, pero yo solo quiero ver a los míos, esos que me hicieron feliz o me contaron una historia: los retratos de mujeres que leen, que escriben o miran por las ventanas, las acuarelas del mar, las pinceladas de sol en los jardines… Contarles que ha pasado desde la última vez, comprobar que siguen bien o que yo lo estoy. Las soledades de Hopper, los estremecimientos de Vermeer, la alegría de Matisse o de los colores de Gauguin y Klee, las composiciones de Juan Gris, un biombo que pintó Vuillard cuenta historia de París, el frío que parece de Ana Karenina pintado por Reiffel… Como una promesa de permanencia. Aunque su belleza no es estática. Está tejida de subjetividad, de la relatividad y de la perspectiva. Está sujeta al momento. Quién la mira. Qué le ha pasado a esa persona en su vida, en esa época, en esa mañana. Los rojos del vestido, la blancura de la nuca, el atardecer en los pastos, parecen ser los mismos, pero no lo son nunca los ojos. A veces la vida nos arrasa, nos modifica como si fuésemos plastilina y nuestra percepción cambia. Esos perfumes que nos acompañaron en la adolescencia y que aborrecimos tras un embarazo. Ese rostro que amamos, que adorábamos tanto que dolía el pecho, llega un día en que nos es indiferente, casi desconocido, pasado, olvido. Entre las que pasé de largo, porque no me hablaban, se abrió un fogonazo de luz. Era ‘El sueño’ de Chagall. Un cuadro con música, como las cantatas de Bach y las arias, se elevan sus mujeres aladas. Me senté ante él , dándole las gracias, emocionada, sin importar quien pasara a mi lado. Sus sueños habían sido consuelo y aire, ánimo para los míos. Un libro pesado y grande con sus obras estuvo mucho tiempo en mi mesilla, acompañando las noches de insomnio, llevándome lejos. Como pretendía llevarles a ustedes, un ratito paseando por un museo, para protegerse de la frialdad de fuera, aunque sea primavera.