El imperio almohade, en cuanto consolidó su control sobre al-Andalus, inició una campaña de rehabilitación y construcción de recintos amurallados. Las soluciones arquitectónicas empleadas no fueron radicalmente nuevas. Algunas se remontaban al mundo romano altoimperial, pero la gran mayoría se reintrodujeron en nuestra península a partir de prototipos orientales, lo que significa mirar a Bizancio y a las regiones árabes del islam. Entre las primeras soluciones poliorcéticas se encuentran las llamadas puertas en recodo, cuya descripción, en su esquema más simple, ya aparece en la obra de Vitruvio (I a. C.). Los almohades las emplearon, en general, con dos y tres codos, pero no faltan casos con uno solo. En Batalyaws tenemos muy bien documentados unos y otros avatares. Y, por cierto, se comenzaron a edificar profusamente las conocidas como torres albarranas -levantadas cerca, pero separadas del muro principal de un recinto; unidas a él por un arco-. Hace algunos años hubo una amplia discusión entre especialistas y espontáneos en relación con la fecha de estos elementos defensivos. La provocó una opinión sobre la presencia de alguna, fechada en el siglo IX, nada menos que en la alcazaba de Mérida. La fiebre argumental pasó. Hoy tenemos otras constancias. Hay una torre albarrana con un largo lienzo en el recinto edificado por los bizantinos en torno al gran santuario cristiano de Qalat Simán, al norte de la actual Siria, cerca de Alepo. Se levantó en el siglo X. Es decir, nuevamente nos encontramos con la llegada a Occidente de una solución romana oriental, poco frecuente. Eso sí.

Cabe preguntarse por los motivos de su repentino uso, tan extensivo, en el Lejano Occidente ibérico y no tanto por su aparente lugar de origen. No hay una respuesta única que sea convincente. Seguramente las tácticas castrenses habían variado, sobre todo en el tamaño de los ejércitos -crecimiento demográfico, mediante-. Pero, las albarranas de Batalyaws son un indicio nuevo de orientalismo. Pronto vamos a verlo. A pesar de su relativa simplicidad. No resisten la comparación con los órganos defensivos que aún hoy y a pesar de la reciente guerra podemos contemplar en la impresionante alcazaba de Alepo.