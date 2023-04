No hay nada como unas buenas elecciones para que sus señorías se aposenten en el sentido común, con las miras puestas en que los electores los vean con mejores ojos. Da igual que sus posiciones cambien y que no coincidan con las que han mantenido meses atrás. Una polémica inesperada que pueda dejarlos con el codo al aire no viene nada bien cuando la cita con las urnas está al caer.

Hace cinco meses, en octubre, al PP y al PSOE no les convino que Badajoz tuviese bandera. Ambos, junto a Unidas Podemos, abanderaron los mismos motivos en el pleno en el que se debatió la propuesta elaborada por una comisión de expertos: lo que llegaba al ayuntamiento carecía de consenso político y social. El consenso político dependía de ellos mismos: si ellos mismos no llegaban a un acuerdo, no había consenso. De perogrullo. El apoyo social es difícil de medir, salvo que se convoque un referendum, como propuso Unidas Podemos. Ningún caso le hicieron.

Cinco meses después el panorama que se vislumbra con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina es muy distinto y hay demasiados intereses en juego. El concejal no adscrito, Alejandro Vélez -que como buen ex de Vox, es amante de símbolos y enseñas- ha vuelto a tirar los dados para obligar a mover ficha. Vélez ha sido el artífice de que Badajoz tenga ya su bandera. Podrán decir que solo es la aprobación inicial y que acaba de iniciar el trámite administrativo. Como todo en esta vida: no existe hasta que comienza. Y la bandera de Badajoz ya existe. No porque lo hayan querido los dos partidos con más opciones de ganar las próximas elecciones municipales en Badajoz:PP y PSOE. Badajoz tiene bandera porque así lo ha hecho posible Vélez, que ni siguiera tiene partido. Anunció la creación de uno propio con reminiscencias cerveceras (Badajoz Cinco Estrellas), pero esta semana, cuando estaba anunciada su presentación, se ha echado atrás in extremis, por unos motivos que se sospechan un tanto rocambolescos y que de momento oculta. Pues gracias a este concejal que se estrenó como tal en este mandato en el ayuntamiento y que tiene pocas probabilidades de volver a formar parte de la corporación, Badajoz tiene un símbolo propio que, cuando se apruebe definitivamente, ondeará en los mástiles más señeros de la ciudad.

PP y PSOE se opusieron en octubre a que saliese adelante la propuesta de bandera de la comisión de expertos y consiguieron desbancarla. Los votos de Ciudadanos y de Vélez fueron insuficientes. Todo lleva a pensar que los populares -que durante tantos años han gobernado con mayoría absoluta (salvo los dos últimos mandatos, los dos en los que Francisco Javier Fragoso ha sido candidato)- no querían que la primera y definitiva bandera de Badajoz a la que ellos nunca dieron salida llevase de por vida la firma de un alcalde transitorio de otro partido, en este caso, de Ciudadanos, al que en ese momento pertenecía Ignacio Gragera. Mira por donde el PP llamó a la puerta de Gragera y lo anexionó. Vélez vio la luz en el transfuguismo y, aprovechando que Gragera había puesto mucho empeño en dar la razón a la comisión de expertos, llevó de nuevo el debate al pleno, para que el alcalde, ahora del PP, se mojase y, con él, también su nuevo grupo municipal. El PP no iba a dejar en entredicho a Gragera ni tampoco Gragera se iba a dejar cuestionar en este asunto. Los populares tuvieron que tragarse sus argumentos, defendidos apenas cinco meses antes, y buscar una argucia argumental para defender que ahora hay consenso social y político, porque si se aprueba la bandera, será otra corporación municipal, la que resulte del 28 de mayo, la que la ratifique. El PSOE no dio ese paso. Pero Vélez advirtió a su portavoz, Ricardo Cabezas, de que no iban a quedar bien con esas reticencias, pues la bandera se iba a aprobar sí o sí e iba a ser su bandera, les gustase o no. Los convenció y, cuatro días después, su portavoz, Ricardo Cabezas, sin pudor alguno, votó a favor de la propuesta que rechazó dos veces. Sus argumentos han sido tan peregrinos o más que los del PP. Para llorar y no echar gota.