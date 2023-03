Las urnas hablan más de lo que gente cree. Las urnas acaban librando batallas con consecuencias. Son las batallitas que le dan color al paisaje. He aquí las diez batallas de Badajoz para las próximas elecciones municipales: 1. La Alcaldía. Aún no sabemos el número de candidatos a Alcalde (o Alcaldesa), pero, tal vez desde 2011, no teníamos tan claro que, nuevamente, solo dos serán los candidatos con posibilidades de alcanzar dicho objetivo. Las anomalías de las dos últimas legislaturas no se repetirán tan fácilmente. Hay un cierto regreso al bipartidismo, aunque con flecos. Nadie debe olvidar que en este país y por aquello de la democracia, ya no gobierna quien gana, sino quien suma.2. Conseguir un asiento en el Pleno. Los partidos locales, inexistentes o en retirada y las aventuras personalistas, ligadas a lo que cada cual piensa de sí mismo, no parecen vivir su mejor momento y casi todos sin base electoral firme. Da la impresión de que a la tormenta perfecta que llega se sumara, también, el voto útil. Otra batallita dentro de esta batalla es conseguir un puesto de salida dentro de las listas con opciones y ahí es donde tendremos que soportar retales llegados de otras galaxias que, más que aportar, puede que piensen que el Ayuntamiento es un cementerio de elefantes. 3. En las autonómicas de 2003 y 2007, el candidato del PP a la presidencia de Extremadura aparecía en la lista de Cáceres. Como ahora. Aquí, en Badajoz, veremos a Vara, candidato del PSOE, y a no sé sabe quién, del PP, que habrá de ser un titán (o titana) para liderar la circunscripción de Badajoz donde la capital de la provincia es trascendental. Monago fue presidente con 17 diputados por Badajoz en el 2011 y viento a favor y así y todo fue una mayoría exigua. O sea, que ese nombre no puede ser un nombre cualquiera. 4. Los supervivientes, espontáneos, cuneros, ciertos líderes y algunas siglas tendrán en las urnas la papeleta de su continuidad. 5. Las urnas siempre sirven para solventar las crisis internas, refriegas y escaramuzas de los partidos. 6. Veremos si Badajoz es de derechas o de izquierdas o de centro con colorines de algún tipo. Hoy por hoy sigue siendo de centro derecha, pero…7. No parece que el poder socialista en la provincia de Badajoz esté en cuestión, pero un ligero movimiento sísmico en la Diputación podría acabar en terremoto. 8. La batalla de los medios. Informar ya no es solo su opción. La opinión acaba dominando los contenidos y no hay que olvidar que una cosa son los medios (las empresas) y otra muy distinta, los periodistas que firman los textos. 9. La batalla política, social, económica y cultural. Somos el motor de la Región, un liderazgo sin paliativos. A veces debemos levantar la voz y enfrentarnos con quien sea para que no nos arrebaten el copyright de nuestra fortaleza en esos ámbitos. 10. La batalla de la capitalidad real. También depende de quien gobierne la ciudad si seremos silenciados y doblegados o seguiremos siendo faro y guía.