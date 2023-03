El viernes, 22 de mayo de 1992, la Cadena SER difundía una entrevista que la periodista María Jesús Almeida realizó al entonces presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Fue allí donde radiografió a la sociedad pacense como “desanimada”, sin ilusión, a pesar de ser Badajoz la ciudad de más futuro de la región, proponiendo un patronato que animara la actividad cultural de la capital pacense. De aquellas palabras nació el Consorcio López de Ayala. Los años anteriores, el que fuera alcalde, Manolo Rojas, dirigió, precisamente, la salvación del edificio del López para convertirlo en un centro cultural, igual que deseaba lo mismo para la antigua cárcel. A Rojas se le recuerda mucho por los carnavales, el fútbol o el baloncesto, pero fue un auténtico defensor de Badajoz como ciudad cosmopolita y cultural. En 1995, con la llegada de Miguel Celdrán a la Alcaldía, la cultura en Badajoz era un páramo. Suspendida la Feria del Libro o el Cine Club, el Premio de Poesía y tantas cosas en materia de cultura, el López era un motor que apenas iniciaba la marcha. Sería la visión de Celdrán, su sensibilidad por la cultura, lo mucho y bien que escuchó a quienes le hablaron sobre el tema, quien lograra poner en pie y desarrollarla Feria del Libro, los siete premios internacionales de las artes que aquí se fallan, las Noches de verano, los conciertos de la Banda Municipal, las Escuelas Municipales de Música, el Cine Club, las bibliotecas municipales, la Bibliopiscina, el Mercado de Navidad, la Noche en Blanco y apoyando manifestaciones culturales como la Semana Santa, Los Palomos o los conciertos de la Feria de San Juan. A esa locomotora que ha hecho de Badajoz un referente cultural ibérico, que no tiene que envidiar a nadie, que otros copian a menudo, se han sumado, además del López de Ayala y el Meiac, (en ambos participa el Ayuntamiento), Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el Festival de Flamenco y Fado de la Junta, el Alcazaba Festival -aunque sea algo pequeñito y nos birlaran, literalmente, con argumentos peregrinos, el Contempopránea-, El Hospital de la Diputación, la Económica y la desbordante actividad de la Fundación CB, más entidades y asociaciones públicas y privadas. Todos han sumado, y el Ayuntamiento de Badajoz ha sido durante los últimos casi 30 años una institución que no ha dejado de pensar en el alma de Badajoz. Son necesarios los servicios, las plataformas únicas, los parques, todo eso es muy bonito, pero una ciudad sin alma, es una ciudad muerta. Una ciudad sin cultura, que retrocede o recorta por cuestiones presupuestarias o, peor aún, que cree que la cultura no suma, es una ciudad condenada. No nos harán más grande como ciudad tener estrellas Michelín o figuras del teatro clásico, pero sí alcanzaremos las estrellas diseminando por toda la ciudad una auténtica plataforma única donde las artes nunca pierdan su fortaleza. Lo que vieron los Rojas, Ibarra o Celdrán no puede ser cegado por la insensibilidad de quienes, pensando que crecen, puede que reculen. La Cultura, con mayúsculas, no puede estar manos de insensatos o ser el pariente pobre de la política.