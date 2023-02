Se preguntarán ustedes los motivos por los cuales se pasó de una situación de inferioridad tecnológica a otra de práctica igualdad, incluso superioridad, a partir, por dar una fecha, del asedio latino de Acre. No hay una respuesta ni totalmente clara ni convincente del todo. La Europa occidental y mediterránea había ido evolucionando, eso ya lo he mencionado, en sentido económico y demográfico. Y, de modo paralelo, la teoría militar se adaptó a las circunstancias. Y, lo que es muy importante, las dos primeras cruzadas habían producido un impacto intelectual intenso en la práctica de la guerra y, de modo general, en la visión de los repatriados de Palestina. Porque las Cruzadas, analizadas desde una óptica predominantemente castrense, tuvieron una enorme importancia cultural. El contacto con los mundos bizantino e islámico dio lugar a la recepción de conocimientos y al desarrollo de otros ya disponibles, pero sin posibilidades reales de desarrollarlos. Los cruzados se convencieron de la necesidad de equiparar sus medios a los poderosos dispositivos defensivos mediorientales. Y consiguieron sorprender a los propios bizantinos. Ya era decir mucho. Se ha discutido hasta el hartazgo respecto al carácter rigurosamente inédito de las aludidas novedades y sobre su procedencia. Algunos investigadores las consideraban occidentales; orientales, otros. Entre los primeros, quizás el más extremista fue T.E. Lawrence -arqueólogo, más conocido por sus actividades militares como Lawrence de Arabia-. No le concedía, en su tesis, el menor protagonismo en el proceso a los ingenieros orientales, lo que no resulta convincente en modo alguno. Quizás debamos situarnos en un punto medio y admitir una adaptación de soluciones anteriores a necesidades nuevas. Técnicos orientales trabajando para señores occidentales.

Todo esto que les cuento se basa en un mar de bibliografía casi inabarcable. Demasiados autores hablando de teorías, sin conocer la realidad material. Hay un protagonista de nombre equívoco: el trabuco. No confundir con el arma empleada por los bandoleros de la literatura española de pandereta. Hace mucho que no menciono a Batalyaws. Los caminos del Señor dan, a veces, muchos rodeos