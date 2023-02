En España existen 68 fiestas de interés turístico internacional, tres en Extremadura: la Semana Santa de Cáceres y Mérida y el Carnaval de Badajoz. Hay otros cuatro en España: Tenerife, Las Palmas, Cádiz y Águilas. La Semana Santa está más abultada: hay 22 más y podríamos agregar la procesión del Domingo de Ramos de Elche y los tambores de Calanda. Curiosidades, como Murcia, que tiene otras dos fiestas: el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, ambas después del domingo de Resurrección. O en Jerez de la Frontera, con la Feria del Caballo o la de la Vendimia. Ya veremos cuánto duran en Alcoy, Villajoyosa y Crevillente las fiestas de Moros y Cristianos. Y, luego, las ‘potentes’: Fallas, Feria de Abril, El Rocío, Hogueras de Alicante, Rapa das bestas, el descenso del Sella, Cante de las Minas, la Tomatina, las carreras de caballos en Sanlúcar o, la más internacional de todas, los Sanfermines. Puede observarse que ser ‘internacionales’ es más complicado de lo que parece y requiere hacer las cosas bien, con organización, promoción y suerte, siendo la experiencia un grado. La suerte no es cosa nuestra, pero para lo otro necesitamos la participación de todo el mundo de manera humilde, generosa y decidida, con esfuerzo, entusiasmo y dinero público y privado. Está bien la competencia, pero es mejor la solidaridad. No hay nada que decir sobre el humor, el sarcasmo o la crítica, pero es mejor la creatividad y el fomento de la cantera. A veces, las cosas llegan casi sin despeinarnos, pero, otras, hay que aportar grandes dosis de excelencia y ser muy pacientes con los alrededores nada apreciables que, también, deja la fiesta. Promover las virtudes, tratar de cubrir las carencias y superar las deficiencias. Sin que nadie se quede atrás. Ni tenemos el mejor Carnaval del mundo ni contamos con la fiesta más internacional, porque aún nos queda mucho camino por recorrer. La actitud no es la arrogancia sino estar en permanente evolución y no caer en absolutos.

Estos días recuerdo la última obra de Chejov, ‘El jardín de los cerezos’. Entre Lopajin, que se fija en la rentabilidad, y Liubov, que se ancla en las emociones, una galería de personajes aportan diferentes puntos de vista, como Trofímov («¡Nosotros avanzamos, sin que nada pueda detenernos, hacia la rutilante estrella que brilla en la lejanía!») y todos, gracias a Chejov, nos muestran que en la vida, como en el teatro, nada es absoluto, todo es relativo y, por ello, susceptible de crecer. Y eso que en 2023 puede que hayamos tenido el mejor Carnaval de nuestra historia.