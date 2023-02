Todos los años por estas fechas resurge la misma polémica: la elección del pregonero del Carnaval de Badajoz. Sea quien sea el designado por el ayuntamiento, nunca hay pregonero a gusto de todos. Normal. Para gusto los pregones. La disyuntiva está en si es preferible nombrar a alguien de Badajoz, vinculado a la fiesta, que la conozca y la protagonice o si, por el contrario, a la ciudad le conviene más contratar a un personaje famoso para que la promocione. Sea cual sea el nombre siempre habrá detractores y defensores.

Como tampoco se podrá evitar que se critique su caché, que se mantiene más o menos inalterable en los últimos años. El pregón de José Monta cuesta al Ayuntamiento de Badajoz 12.000 euros, igual que el de Mario Vaquerizo y 2.000 euros más que el de Carlos Latre. ¿Es mucho? ¿Es poco? Se supone que la cantidad convenida se rige por la ley de la oferta y la demanda. Es lo que cada artista cotiza por hacer su trabajo y si al ayuntamiento le interesa, paga, como paga las luces de Navidad o las casetas de la Feria del Libro.

Lo que sí se le debe exigir a un pregonero es que cumpla la función por la que cobra. No vale con que compre a última hora un disfraz confeccionado en la primera tienda que encuentre de camino a Badajoz ni tampoco que se asome al balcón del ayuntamiento sin preparar nada ni animar a las hordas que lo aclaman desde abajo, diga lo que diga y haga lo que haga, pues están deseosas de que la fiesta empiece y que quien la pregona esté a la altura.

Dejar el pregón en manos de la improvisación puede jugar malas pasadas. Les sucedió a Los Chichos, de quienes tampoco se esperaba mucho más, la verdad sea dicha. Pero no fue de recibo que Mario Vaquerizo llegase virgen al balcón disfrazado de sí mismo en la confianza plena de que su simpatía natural embriagaría a los 8.000 carnavaleros congregados en la plaza. No le salió bien y hasta se le vio apurado, algo impropio del marido de Alaska, acostumbrado como está a que le rían todas las gracias. Nada que ver, por citar alguno, con Carlos Latre, que se preparó a conciencia su intervención, echando mano de sus personajes y de temas locales.

El último en cumplimentar este papel ha sido el también humorista e imitador José Mota. No tiene ninguna relación con Badajoz, ni falta que le hace. Él no dejó de insistir en que está unido a esta tierra porque la suya, Castilla- La Mancha, es hermana de Extremadura: las hermanas pobres de la familia. Como hay extremeños en todas partes, también Mota tiene uno en su equipo, el poeta José María Lorite, natural de Almendralejo, del que, por cierto, leyó un poema al cerrar el pregón, dedicado a Badajoz y a su Carnaval. Es de agradecer el detalle. El humorista manchego se preparó su proclama. Casi 20 minutos duró. Que estuviese más o menos gracioso, es cuestión de oídos. No defraudó a sus incondicionales porque estuvo en su línea, echando mano de sus frases hechas que sus seguidores reconocen y aplauden. Respetó el lugar en el que se encontraba: habló de las murgas, del jamón, de lo que significa el Carnaval y hasta aprovechó para mencionar reivindicaciones históricas, como el tren o la autovía hasta Valencia. Es verdad que no se curró demasiado el disfraz, a pesar de ser un artista que se disfraza para meterse en sus personajes. De ‘doncel’ dijo que iba. Era su elección y disfrazado estaba. Llegó temprano al ayuntamiento y no dudó en acercarse al público que lo aclamaba en la plaza detrás de las vallas. Se hizo fotos con quien se lo pidió, antes, durante y después del pregón y se mostró como un pregonero implicado en su papel en todo momento, cercano y sonriente, con muchos menos remilgos que los responsables de seguridad en el ayuntamiento, que para cualquier movimiento exigieron credenciales, como si estuviesen en la Moncloa. «Nos bueno que la vara se quede con ganas», que diría Mota.