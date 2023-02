Ssiete horas de un día laborable, andén de una estación de la línea 6 del Metro de Madrid. Una muchedumbre espera, con gesto somnoliento, la llegada del próximo convoy. Muchos son estudiantes que se bajarán en Ciudad Universitaria. Un amplio porcentaje de quienes están en el suburbano no levanta la mirada de una pantalla. Son individuos que interactúan a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, pero no con quien está al lado sino con sujetos que se hallan lejos, o con contenidos almacenados, como documentos sonoros o audiovisuales. Sin embargo, en el fondo, se sienten desconectados, circunstancia que define la soledad, la gran paradoja en los tiempos actuales de redes sociales, que, pese a su nombre, generan aislamiento e incomunicación. Nadie obvia las ventajas que han supuesto unas plataformas que permiten establecer relaciones globales, aunque es bien sabido también cómo su principal problema radica en el empleo que se les dé –a menudo compulsivo y dependiente– y no tanto en sus prestaciones. Y es que son adictivas, siguen la lógica de las viejas máquinas tragaperras y nos enganchan, nos sumergen y es difícil escapar, sobre todo entre quienes han nacido ya con ellas. Por eso resulta vital dosificar y realizar un uso equilibrado de las redes, no exclusivamente entre nuestros jóvenes, también con un público de mayor edad. Parece que solo ellos sufren de este mal cuando muchos adultos son/somos incapaces de desconectar por la noche o en vacaciones. Además, ¿nos hemos parado a pensar en cómo hubiese sido nuestra infancia y adolescencia con tal proliferación de pantallas, sobreinformación y multiestímulos? Creo que nos hubiera cambiado bastante. Su manejo abusivo nos deja entrever aspectos a veces muy falsificados de la realidad expuesta y nos aleja de experiencias con el mundo real, oportunidades de interrelación con los otros, del frente a frente. Más que para compartir, se emplean como un instrumento que nos habilita para presentarnos no como somos sino como queremos exhibirnos, cara a la impresión en los demás, de tal suerte que parece que nos dejamos llevar más por una relación comercial que personal, de índole mercantilista. En cuantiosas ocasiones, fruto de nuestra interacción con las redes sociales, constatamos que los demás son más felices y perfectos y nos lleva a lanzar nuestro «yo ideal», filtrando aspectos y dando una imagen de lo bien que nos va todo cuando tú, solo tú, sabes cuál es en verdad tu situación. Esos malestares, exacerbados por el universo digital, se suelen concentraren soledad, envidia, conductas adictivas o comparación social, que pueden potenciar la ansiedad, la depresión, los trastornos alimentarios o las conductas autolesivas. Por tanto, ante estas angustias, retos e incertidumbres cabe replantarse si no sería más que conveniente la adquisición de habilidades y técnicas antes de usar las redes, algo crucial para las nuevas y viejas generaciones. Nos va en ello nuestra salud física y mental y, por ende, lo más importante: nuestro bienestar y felicidad.