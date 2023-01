Repetía Gil de Biedma que de casi todo han pasado ya veinte años. Su figura ha trascendido como poeta de lo cotidiano cuando la vida se convierte en una experiencia de batalla, en una trinchera de desolación permanente, en un desierto donde todo parece morir de pena y el paso del tiempo nos consume. La vida es un incendio que todo lo arrasa. El mundo, parafraseando a Sartre, es una cueva donde el infierno son los demás. Escribía el poeta en ‘No volveré a ser joven’: «Que la vida iba en serio/ uno lo empieza a comprender más tarde/ -como todos los jóvenes, yo vine/ a llevarme la vida por delante./(…) Pero ha pasado el tiempo/ y la verdad desagradable asoma:/ envejecer, morir,/ es el único argumento de la obra». En ‘De senectute’, es contundente: «No es el mío, este tiempo. (…)/ Amanece otro día en que no estaré invitado/ ni a un instante feliz.(…)/ De la vida me acuerdo, pero dónde está’. La otra mañana pasé caminando delante del edificio que de siempre conocimos como la Caja de Reclutas. Recordé, por unos minutos, que allí fui al sorteo para mi destino en el servicio militar. Como tantos jóvenes de entonces y de épocas anteriores. Nos reunían en ese patio y, expectantes y con no poco miedo, aguardábamos la resolución: ¿Ceuta, Melilla, Cataluña, el País Vasco…? Al final, acabé en Madrid (que, después de todo, no era y no fue tan malo), en un cuartel con cine donde por primera vez vi ‘El resplandor’ y, como Rambo, comí cosas que harían vomitar a una cabra. Pero, esas, son historias, como diría Ivà, de la puta mili. La Caja de Reclutas estaba en Fernando Calzadilla y, donde hoy vemos El Corte inglés, teníamos el Cuartel de Menacho, saliendo y entrando todo el día soldados y carros de combate y, justo al lado, la calle Cuartel, hoy Saavedra Palmeiro, entre la estación de autobuses La Estellesa y el muro con las garitas, un llano inmenso lleno de árboles donde recogíamos hojas para alimentar gusanos de seda que sobrevivían en cajas de zapatos. Un poco más abajo, en República Argentina, el Garden y, en la Plaza de los Alféreces, la discoteca 2992, mítica y peligrosa, que volvía de nuevo a las andadas. Frente a la Caja de Reclutas, estaba la cárcel de Badajoz, que ahora es el Meiac, y aún recuerdo una de las últimas algaradas de los presos, sobre el tejado, protestando y haciendo fogatas para llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Un poco más abajo, la Cruz Roja, que volvió casi a su antigua ubicación y la LEDA. En fin, que leyendo periódicos antiguos el otro día me di cuenta de que no son veinte, sino cuarenta años los que han pasado desde que me saqué el carnet de conducir, la película de Garci ganó el Oscar de Hollywood, en el Ayuntamiento instalaron el primer ordenador o lo que diablos fuera aquella máquina y yo me fui a la mili. Cuarenta años más tarde, incluso recobran vida aquellos versos de Gil de Biedma escritos en su poemario ‘Moralidades’, en 1966: «De todas las historias de la Historia/ sin duda la más triste es la de España,/ porque termina mal. Como si el hombre, /harto ya de luchar con sus demonios,/ decidiese encargarles el gobierno/ ya la administración de su pobreza”. Termina enero y presiento que esta cuesta será infinita.