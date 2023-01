En la península Ibérica, en ambas áreas culturales, todo se mantuvo tecnológicamente estable hasta mediados del siglo XI. Pero por motivos concordantes con los otros avances a los que me referí en la columna pasada, comenzaron a atestiguarse soluciones nuevas e inesperadas. Parecería que en la Edad Media toda innovación habría de llegar necesariamente de al-Ándalus. Pero, no fue así. Poco a poco el depauperado norte comenzaba a despertar, aunque solo fuera en el campo de la poliorcética. Durante una de las inacabables guerras entre príncipes taifas, una guarnición leonesa ocupó el castillo de ‘Belillos’, seguramente Moclín, en Granada, y lo reformó a su manera. Al poco, los mercenarios septentrionales abandonaron el sitio sin desmantelar sus defensas y el recinto fue ocupado por el rey de Granada, el famoso Abd Allah b. Zirí. Él mismo confiesa en sus ‘Memorias’ la sorpresa que produjo entre sus guerreros ver las «innovaciones» constructivas y cómo, en las obras de reforma ordenadas poco después para las murallas de su capital, las reprodujo. ¿Qué fueron esas mejoras estudiadas por los arquitectos ziríes? No lo sabemos con exactitud y resulta difícil aventurar hipótesis. Solo hay, por ahora, una prueba material -y por tanto constatable-: el popularmente conocido como ‘Puente del Cadí”’. Cualquiera puede ver sus restos al pie de la Alhambra. En la Carrera de Darro, sobre el río de ese nombre.

Estoy hablando de los restos de una torre y de un arco; parte de una estructura formada en origen por dos iguales, como tajamares. Entre ellas volaba un arco, hoy incompleto. En la base se abre una poterna, para tomar agua. Servía de coracha. Pero, lo más importante -y trascendente- es que gracias a un conjunto de mechinales y ranuras simétricos, practicados en la misma cara, pudimos, reconstruyendo su forma primitiva, llegar a una conclusión bastante sorprendente: el arco sobre el agua sujetaba un doble rastrillo fijo y permitía el paso de la corriente sin facilitar al mismo tiempo la entrada de hipotéticos agresores. En época árabe se conoció ese lugar como ‘Puerta de los Tableros’. Acceso de peatones no era, claro, aunque pudo haber alguna entrada cercana. Más bien compuerta calada.