El concejal de Juventud, Transporte Público y Sanidad en el Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Pizarro, ha tenido que dimitir porque conducía bajo los efectos del alcohol. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Desgraciadamente no es el primero ni será el último que se atreve a agarrar el volante después de haber tomado unas copas, convencido de que está en plenas facultades para conducir. La reacción inmediata es pensar en su mala suerte, por haber sido pillado in fraganti, cuando tantos hay que circulan en peores condiciones. Para muchos la principal preocupación de conducir bebido está en que tengas la desgracia de toparte con la policía, te someta a la prueba de alcoholemia, des positivo y te multe y te retire el permiso de conducir, con el trastorno consiguiente si dependes del vehículo en tu actividad laboral o en tus quehaceres diarios. Ese es nuestro gran temor y nuestro gran error.

Pasamos por alto que el verdadero riesgo de conducir ebrio son las consecuencias que puede acarrear no tener el pleno control en la conducción del vehículo. Consecuencias que podrían ser irreversibles para nuestra integridad física y, lo que es peor aún, para la vida de otros con los que nada tenemos que ver y cuyo destino podemos truncar en una décima de segundo.

No ha trascendido cuál fue el resultado de la prueba de alcoholemia a la que la Policía Local de Badajoz sometió al concejal. Solo que tuvo que ser menos de 0,60 porque se le acusa de una infracción administración en lugar de penal. Vamos, que tan ebrio no podía ir. Dicen. Todos sabemos que el estado de ebriedad es relativo. Que a unos no nos sientan igual que a otros tres cervezas o dos gin tonic y depende muchísimo de cómo te coja el cuerpo. Pero el límite marcado por el alcoholímetro debe ser objetivo e igual para todos. Cuando un conductor lo supera es que va bebido, más o menos, pero bebido y, en el caso de un concejal, lo suficiente como para presentar la dimisión. Aún más si se tiene en cuenta que lleva el área de Juventud, concejalía responsable de un programa tradicional en Badajoz como es ‘Vive la Noche’, que ofrece alternativas de ocio a los jóvenes para concienciarlos de los perjuicios del consumo de alcohol y sustancias tóxicas.

Lo ocurrido es grave. Tan grave que no puede ser substanciado en 10 líneas. Las diez líneas del comunicado oficial. Cuando ya este diario había publicado el sábado que Pizarro había dado positivo por conducir bebido la noche anterior, el ayuntamiento emitió una nota de prensa anunciando que presentaría la dimisión. Informaba al mismo tiempo de que había sido interceptado en un control de alcoholemia de la Policía Local. Pero fueron los agentes los que le dieron el alto cuando circulaba de manera incorrecta por el paseo Fluvial, extremo que el ayuntamiento no ha confirmado. No es lo mismo, aunque el resultado sea idéntico. También decía la nota que el concejal se puso en contacto «inmediatamente» con el alcalde, Ignacio Gragera, para comunicarle su decisión. Una inmediatez que el alcalde agradeció e incluso destacó. Como si esa celeridad fuese destacable. Si a un concejal le ocurre lo que le sucedió a Pizarro, la dimisión debe ser inmediata. Se echa en falta que Pizarro haya dado la cara para explicar al menos su versión de lo ocurrido, justificarlo si era posible y disculparse. Lo hizo en el mismo comunicado del ayuntamiento, el escueto, en el que el concejal afirmaba que pedía disculpas «consciente de que desde la política debemos ser los primeros en ejercer ejemplaridad a la ciudadanía». La ejemplaridad que se presupone a un servidor público a la hora de coger el volante sin temor a ser sorprendido bebido. Esa es la ejemplaridad que se debe exigir a los representantes políticos: que sean los primeros en cumplir con el deber que al resto se nos exige. Como también se echó en falta que alguien del equipo de gobierno diese la cara. Ocurrió la noche del viernes al sábado y hasta el martes no habló Gragera. No lo hizo motu proprio, sino a preguntas de la prensa y sin dar detalles. Se centró en agradecer los servicios prestados y que el concejal dimitiese rápidamente sin que nadie se lo tuviera que pedir. Después de tres días la versión oficial estaba más que hilada y el alcalde tenía interés en despachar el marrón cuanto antes. Otro más.