Sí, yo también he sucumbido a la tentación de opinar sobre el mayor fenómeno mundial de los últimos tiempos. Desde luego, el inicio de año más viral, como se dice ahora, que se conoce, más allá de otro inicio de año viral (de otro virus), aún presente en nuestra sociedad y que nos hizo temblar allá por el 2020. Pero, a mí, dentro de la frivolidad e ironía, me gustaría opinar sobre lo de Shakira, Piqué y la metáfora de nuestro tiempo. Queda claro que la canción de Shakira ha supuesto un bombazo para el mundo de la música (se trata, dentro de su estilo, de una buena pieza), para el de las redes sociales (el número de visualizaciones supera cualquier previsión) y para el de la información (la noticia ha sido, probablemente, la más difundida en mayor número de medios en todo el planeta). No obstante, quisiera recalar en tres aspectos donde el asunto del momento ha demostrado que vivimos en un mundo que no sé muy bien si está al borde de la extinción, pero, desde luego, sí que vive del revés cuando no al borde del precipicio. Vayamos al despecho o como cada uno quiera calificar la respuesta de Shakira a su relación rota con Piqué. Me llama la atención que personas que se pasan el día reclamando respeto a su intimidad no tengan el más mínimo reparo para airear sus cuitas cuando por medio puede que haya dinero, y mucho. Sirva esta reflexión para todo tipo de famoso, celebridad o representante de la farándula o el cotilleo, aunque, dicho esto, también soy de los que piensan que pocas cosas existen que el dinero no pueda animar. En cuestiones del amor o la separación, cada cual lleva el luto como sabe, como puede o como quiere y el empoderamiento feminista de Shakira está muy bien, pero que nadie olvide que tras esa cortina de rencor o lo que sea, existe una extraordinaria operación de marketing. Es la segunda cuestión que me ha dejado boquiabierto. Porque, además de lo que ha supuesto para ella y su socio musical, se ha llevado por delante, en el mejor sentido de la expresión, o sea, que le ha beneficiado, poniendo en el mapa a Ferrari, Casio, Rolex y Twingo, todo ello de golpe, sumando a cada plataforma que ha emitido el vídeo, las audiencias de las distintas cadenas de radio y televisión musicales, programa y publicaciones del corazón, incluso los deportivos o la liga esa rara de fútbol con tíos con máscaras (Enigma, otro icono de nuestro tiempo) que se han inventado el Piqué y su socio, Ibai. Ni los argentinos (bueno, Bizarrap lo es), que son unos cracks en publicidad, habrían podido crear algo tan potente. Y termino con lo más preocupante: bueno es que estas tonterías envueltas en canciones pegadizas y letras atrevidas nos hagan olvidar el bárbaro mundo en que vivimos o en qué estamos convirtiendo nuestras sociedades, pero llama la atención (seamos demagogos por un instante) que todo este quilombo haya tapado, esté tapando un drama familiar, algún que otro desliz con Hacienda y, sobre todo, todas esas noticias del mundo real que ni siquiera ya nos conmueven.