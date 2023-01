Había anochecido y era una noche bastante oscura, sin alumbrado público en el camino del Almendro, en la barriada de Llera. Estaba aparcado esperando para recoger a un familiar y pasó un vehículo en sentido contrario. Se dirigía a la oscuridad. Por el retrovisor observó cómo el coche se detenía y salía un perro, iluminado por las luces del vehículo. No escuchaba nada ni nadie se apeó. Solo el perro. Parecía un galgo. El animal permaneció fuera, pegado al vehículo, que seguía parado, sin saber qué hacer, mirando a alguien que permanecía en el interior, sorteando ventanas. Segundos después el vehículo arrancó y dejó al animal fuera. El conductor se marchó sin él. El perro lo siguió. Quien los observaba aparcado no sabe hacia dónde se marcharon. Ambos se perdieron en la noche. Ahora se arrepiente de no haberlos seguido, o al menos haberse acercado para apuntar la matrícula, que a aquella distancia era indescifrable. Ojalá el galgo aparezca sano y salvo, los responsables de la perrera municipal lo recojan y le encuentren un hogar donde realmente lo quieran.

En las últimas semanas, meses, se han incrementado en Badajoz los abandonos de animales. De perros. En el Centro de Protección Animal recogen una media de uno al día. La cuenta es sencilla porque en diez días han localizado a diez. Podrían ser más, pues hay jornadas que terminan sin haber podido atender todos los avisos. Son perros que aparecen deambulando por las calles, perdidos, sin rumbo, con el consiguiente riesgo para ellos mismos y para el tráfico. La mayoría son de caza, según aseguran desde Clinivex, la empresa que gestiona el centro de protección, dependiente del ayuntamiento. Algunos se encuentran sanos. Otros con enfermedades o lesiones cuyo tratamiento sus dueños no quieren costear y optan por abandonarlos a su suerte, que puede no ser buena. Salvo que estén muy enfermos e incurables, los perros que llegan a la perrera no se sacrifican, todos se ofrecen en adopción. Ha habido épocas en las que los cheniles llegaron a estar casi vacíos, que las adopciones iban a buen ritmo y todos los animales encontraban un nuevo hogar donde existiese un compromiso para su cuidado. Pero ahora la perrera está desbordada. Dispone de 22 cheniles y tiene 80 perros, casi cuatro por habitáculo. Está al 400% y eso no hay gestora que lo soporte. No solo el gasto de mantenimiento, sino el enorme esfuerzo que supone encontrarles reubicación con alguna familia, con enorme dedicación por parte de las protectoras.

No son perros perdidos. Sus propietarios han querido que se pierdan y para evitar ser identificados les quitan el microchip, donde figuran los datos del dueño. Les abren una herida y se lo extraen. ¿Se puede ser más cruel? Claro que se puede. Quien así actúa sabe que no hace nada bueno y oculta su fechoría. No quiere que se sepa que hubo un tiempo en que quiso a ese perro y que ya no lo quiere, no lo necesita o tiene otros gastos prioritarios. Da igual lo que el animal quiera o necesite. Los dueños siempre decidimos por ellos. Decidimos cuándo queremos tener una mascota en casa o qué perro nos acompañará a cazar. Decidimos cuándo y cómo. Decidimos su nombre y si lo vamos a esterilizar, si le colocamos microchip, si lo vamos a vacunar, qué comida le vamos a dar y cuándo sacarlo a pasear. Decidimos dónde va a dormir, su higiene, si se va a relacionar con otros animales o si dejará sus excrementos y orines repartidos sin control. Decidimos si podrán procrear. Decidimos si pueden crecer con nuestros hijos. Y si somos malas personas, decidimos si los sometemos a perrerías o decidimos abandonarlos a su mala suerte. La nueva Ley de Protección Animal se marca como objetivo erradicar el maltrato y el abandono y regula las obligaciones de los dueños y los derechos de las mascotas, con sanciones mayores e inspecciones para quien no cumpla. Está previsto que entre en vigor en 2023, pero ha generado tanta controversia que puede que no salga adelante en un año electoral. Como en otras acciones violentas, la única solución para acabar con el maltrato animal pasa por la concienciación y la educación y, hasta que se consiga, el violento debe ser castigado. El dueño decide, el dueño paga.