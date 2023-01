La nueva agenda es color verde celadón. Mi amigo Alfonso sonreirá, bajo esa barba en la que cree esconderse. Porque así nos conocimos, a la sombra de una columna que escribí en París. En una pastelería con la fachada de cuarterones de madera pintados en color verde celadón. Creo que muchos de los traspiés que he dado ha sido consecuencia de no mirar bien, de andar distraída, e, intento aprender, estar atenta, no correr, por eso, el ex libris, que hace mas de treinta años me acompaña, contiene la expresión que tanto gustaba a Augusto y a Italo Calvino, «Festina Lente», apresúrate despacio. Así que, aunque comprar la agenda, parece algo baladí, un acto rápido, un cualquiera vale, no lo es. Piensen que van a verla cada día, y que ella guardara sus propósitos, los buenos e incluso los inconfesables, las frustraciones por haber olvidado precisamente aquello que subrayamos en rojo, o enmarcamos en decenas de signos de exclamación, la lista de la compra, el «falta café y chocolate negro», el «tomar menos café», con letras mayúsculas, los gastos, los debes y haberes, los anhelos y las decepciones de fin de mes, la cuenta atrás para un viaje, una cena, una revisión medica, un reencuentro. Hace compañía en las esperas mientras le garabateamos tareas, promesas que solo saben ustedes dos. Nos hace sentirnos seguros por las mañanas y, antes de dormir, nos pide echarle una ultima ojeada para quedarnos tranquilos. Sabe el plazo para presentar la declaración de la Renta, y la fecha de los solsticios. Anticipa los días en que vendrá mi amiga Ana para hacer punto. La visita, siempre bienvenida, de los que llegan desde lejos Y los que me salto el paseo o el estudio de ingles, me pone la cara colorada y le tengo que prometer arrepentimiento y enmienda. Habla, me cuenta cosas importantes, como el día que termina el invierno, o a qué corresponde en el sistema americano un mililitro, no vaya a ser que se me ocurra hacer la receta del cheesecake. Una entrada a un concierto, que nos regaló una sonrisa, marca la pagina, y esa noche. Una hojita de hierbabuena prensa un recuerdo. Ella ve, aunque queden muchos meses, que mi cumpleaños volverá a caer en miércoles, como el día en que salen mis columnas, como el día en que nací. Me mira, nuevecita, esperándome. Por eso la busqué, verde como la esperanza, y celadón, como aquel mediodía en París, cuando todo aun estaba por estrenar, el sol jugaba con los ojos haciéndoles cosquillas, y se adivinaba la primavera.