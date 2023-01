Cantaban los viejos rockeros de la profesión, cuando se partían de la risa con el plasma de Rajoy, sin sospechar que vendrían tiempos peores para la información y las libertades (y las ruedas de prensa), que sin periodismo no hay democracia y que la misión de los periodistas es levantar alfombras. Siempre pensé que para que exista democracia, además de periodismo, tenemos que contar con políticos que no la profanen, partidos que no la manoseen, principios que no la nieguen y gobiernos que se la crean. También, obviamente, una sociedad crítica y no anestesiada. Pero, volvamos al periodismo que mutó en subterfugio, tertulia de salón, revolución recauchutada y titular aseado. Ilusos o entregados a la causa, que de todo hay en la viña del Señor y aquí ya no hay nadie que esté para tirar la primera piedra, nunca imaginaron los espadachines de entonces,periodistas y medios, demasiados, que acabarían por convertirse en alfombras, rojas, desde luego, para adecentar, mostrar, adecuar y facilitar el paso a sus políticos de cabecera y las ideologías o tonterías que defienden, fueran estas cuales fueran, que lo importante no era la independencia, la objetividado la honradez profesional sino el plato de lentejas. No acabo de entender por qué en España hay que ser de derechas o de izquierdas en todo o, por ser más estilosos, conservadores o progresistas -jueces, empresarios, funcionarios, médicos, abogados, fontaneros, albañiles, panaderos o periodistas, por citar ejemplos- y, menos aún, por qué una parte cree que la razón está de su lado y, enfrente, el caos. Dirán que esta reflexión se da en las dos orillas, pero el problema es que en España la inmensa mayoría de quienes se dedican a la información es de izquierdas (o progresistas) y, por tanto, lo que hacen los suyos debe ser amplificado, si es bueno, o justificado, si la cosa no es tan buena, porque mala nunca es. Es más, si hay que ofrecer argumentario, se elabora y en paz. Por la otra parte, solo hay fachas, extrema derecha, franquistas, beatos y reaccionarios. Llama la atención la facilidad con que la prensa autodenominada progresista lo justifica, lo explica, lo acepta y lo aplaude todo, menos lo que viene de quienes no son los suyos, sí, los suyos, porque las banderías aquí, a esta hora, ya no se ocultan ni disimulan. Estamos en guerra ideológica y de pensamiento total, en guerra informativa. Y está ganando la desinformación, el bulo, la parcialidad, el prejuicio y la manipulación. Y esta vez, no es solo el poder, que también, como siempre, esta vez, es el entreguismo de un sistema mediático (y sus cornetas) que se dice libre y que no hace más que ser la alfombra del que manda. El problema es que esa alfombra cada vez está más raída y sucia y ya estamos pisando el barro.