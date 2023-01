Si juzgamos las capacidades militares de los principados medievales en función del tamaño y de la potencia técnica de sus fortificaciones, hemos de concluir que la ingeniería había dado un evidente paso atrás. Porque es una obviedad afirmar que las defensas aumentan en desarrollo según lo hacen los medios de los agresores. La llamada Alta Edad Media no habla a favor, ni mucho menos, de las capacidades técnicas occidentales. Tampoco de la demografía ni, sobre todo, de la economía. En el oriente del Mediterráneo las reglas del juego eran distintas. Allí el Imperio Romano medía sus fuerzas con adversarios de muy altas capacidades. Primero fueron los persas sasánidas, con un Estado consolidado y de larguísima tradición cultural y militar. Luego, fueron los árabes-musulmanes, los que no lo eran ya existían antes del islam. No estaban tan rodados en cuestiones poliorcéticas, pero tenían fuerza intelectual -léase religiosa- y medios para pagar servicios y comprar técnicos. Muy pronto desbordaron a los bizantinos sobre el campo. La reacción de estos fue muy inteligente: se dotaron de un eficacísimo aparato diplomático y se protegieron detrás de unas imponentes defensas. Ambas medidas venían adoptándolas desde muchos años antes, porque varias oleadas de nómadas, con un mayor o menor grado de organización, habían intentado apoderarse de la ciudad imperial.

El panorama en al-Andalus era peculiar. Los godos parecen haber mantenido la tradición romana y se beneficiaron usando, y mejorando, una serie de potentes recintos edificados antes de su consolidación como Estado: Córdoba, Toledo, Mérida, Barcelona, etc. Pero al hundirse su reino y hacerse dueños de su territorio los árabes, esta vez musulmanes, pasaría cierto tiempo antes de que se acometieran labores de auténtica fortificación íntegra. Todo lo más, reparaciones de recintos, pero siempre con una tendencia técnica continuista. Sin innovaciones reseñables, si nos fiamos de nuestros conocimientos actuales. Los nuevos señores de Iberia fueron comedidos en sus inversiones defensivas. Les preocupaba más el ejército y sus implicaciones fiscales que las fortificaciones. Acabaron necesitándolas, sobre todo por razones de política interna.