Pocas sensaciones se recuerdan con esa maravillosa mezcla de ilusión y exaltación que el despertar de cada 6 de enero. Parecía que nunca iba a llegar. No obstante, ahí estaba, en las postrimerías de estas fiestas de invierno. No nos importaba demasiado que faltaran pocos días para el regreso a la escuela. De hecho, volver de clase y dedicar parte de la tarde a disfrutar con los juguetes que te habían traído los Reyes, en la calle o en casa, era uno de los mayores cúlmenes de la felicidad durante la infancia. A pesar de que resultaba casi inevitable comparar lo que te habían dejado sus Majestades de Oriente a ti y a tus hermanos o amigos, casi siempre se estaba satisfecho con esos obsequios. Con el transcurrir del tiempo, cuando se cumplen años, parece como si ese principio «mágico» se esfumase y acertar se vuelve más difícil. Y es que ya sabemos, hay determinadas fechas en el calendario en las que uno debe hacer regalos casi por decreto. Las prisas casi nunca son buenas consejeras y acabamos corriendo a última hora a una tienda, o al comercio por internet, esperando que la inspiración nos lleve al agasajo adecuado. No suele ser así y ese día encontramos todo menos lo que estamos buscando. Sin embargo, en otra ocasión veremos casualmente justo lo que esa persona precisa. Si es alguien con quien tenemos mucha relación, como nuestra pareja, madre, padre, hermanos o amigos próximos, ¿por qué no sorprenderles con un regalo inesperado? Según dicen, son los que mejor funcionan: aquellos que no se esperan y que no son solo mensurables en términos monetarios. En verdad, lo más apreciado no tiene precio puesto que lo más valioso no se puede comprar: el tiempo. La estima a alguien no se corresponde con un determinado día prefijado y mucho menos con el coste económico del presente. Llamar a esa persona que te importa e invitarla a dar un paseo y a almorzar juntos es la excusa perfecta para, sin esperarlo, alegrarle la jornada. Ese gesto tiene valor en tanto en cuanto es espontáneo e imprevisto. Son, sin duda, los mejores regalos que puedan existir, como también una llamada de teléfono o la llegada de una carta personalizada en momentos como los actuales, monopolizados por las aplicaciones de mensajería instantánea, las redes sociales y el correo electrónico. Hoy puede suponer un engorro coger un folio y empezar a garabatear con pluma o bolígrafo lo que te dicta la inspiración. Por si fuera poco, hay que buscar un sobre, escribir la dirección, comprar el sello y hallar un buzón. Hay quien piense que es una pérdida de tiempo pero nadie discute que es un ritual lleno de belleza y afecto. Al recibirla, tanto el sobre como el papel hablan (su textura, color e incluso aroma) y, desde luego, la escritura y los dibujos que pueda haber revelan un estado de ánimo por parte de su creador. Hasta la más simple de las cartas posee algo de reflexión y de poesía. Se ha cocido a fuego lento, es un concentrado de emociones auténticas, ha recorrido un largo viaje hasta llegar a nuestras manos y, solo por eso, resulta un presente genuino e inolvidable.