Supongo que de todos es sabido que no eran tres, no eran reyes, no eran magos y ni siquiera se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La teología, la historia y el arte fueron poniendo las cosas en su sitio para evitar que unos magos-astrólogos, prohibidos por la Biblia, deambularan por el establo en Belén y por la traducción de los textos evangélicos acabaron por ser sabios más que magos. Orígenes, en los primeros años del siglo III, concluyó que se trataba de tres por lo del oro, el incienso y la mirra y Tertuliano, más avanzado ese siglo, ya comenzó a darles el título de reyes por una particular interpretación del Salmo 72:10. Para completar el cuadro, precisamente un mosaico bizantino del siglo VI encontrado en Rávena aporta los nombres con los que se le conoce hoy y, durante el Renacimiento, donde se le da una importancia sublime a la obra pictórica relacionada con el Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Reyes Magos, será por el siglo XVI cuando Baltasar adoptará la raza negra (Durero, en 1904, y, luego, El Bosco, Veronés, Rubens, Tiépolo, etc). En 1164, una serie de circunstancias llevaron sus reliquias a la Catedral de Colonia. Así, a grandes rasgos, la literatura, el arte, la leyenda, trajo a los Reyes Magos a nuestras vidas, pero hay algo que está por encima de los datos, los hechos, o el devenir de los acontecimientos: la ilusión, la magia del cinco de enero, la noche más corta del año, cuando los niños y niñas sueñan despiertos, cuando creen, no en trucos de ilusionistas, sino en la verdad eterna de tres misteriosos seres que acuden a sus casas montados en camellos, prueban algunos de los dulces que les dejan al lado del árbol o en las ventanas y son obsequiados con regalos. Una ilusión que sus mayores se prestan a amplificar y perpetuar porque, en el fondo, nunca dejamos de ser niños. La carta, la espera, la visita a Las tres campanas que hoy se ha cambiado por el catálogo de grandes almacenes o a la web de Amazon, la Cabalgata, conocerlos en persona y acostarse pronto para ver qué sucede o cómo se gesta el milagro forma parte del ritual. La mañana del 6 de enero, a veces madrugón, es el retrato de la familia adorando al Niño en el establo de Belén y dejando que los niños sean protagonistas en el salón de sus casas. No hay más que hablar sobre el asunto. Es la magia de la Navidad, de los Reyes Magos que, con sus presentes, nos hacen partícipes del misterio. El Niño nos regala la vida, los sabios de Oriente nos regalan la ilusión y comenzamos el año en la esperanza de que todo vaya a mejor y ningún atontado falto de lecturas o ideologizado, perturbado o con cara de puerta nos arruine la más sencilla y auténtica de las fiestas. Una fiesta que, esta sí, es eterna, se hereda de padres a hijos, de abuelos a nietos, y en la que todos participan con la generosidad, entusiasmo y amor como si fuera la primera vez. Es una vez al año, pero nunca dejamos de creer en ellos.