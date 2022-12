Cuando quedan escasas horas para dar por concluido este año y 2023 llama a nuestras puertas, es el momento elegido para los balances y, sobre todo, para los buenos deseos en una época marcada por la incertidumbre, no solo en lo colectivo sino también en lo individual. Es cierto que el salto del 31 de diciembre al 1 de enero no deja de ser una mera convención; no obstante, quien más y quien menos se preguntará: ¿Qué nos deparará durante los próximos trescientos sesenta y cinco días? Hay variables que se nos escapan, pero en el singular viaje de la vida considero que resulta determinante la disposición. Vemos constantemente cómo las personas pesimistas, envidiosas o rencorosas tropiezan a menudo y no logran progresar. Por lo tanto, conviene revisar nuestras actitudes y convicciones para saber si son demasiado rígidas, si es que no son erróneas. Cada vez más las cosas que construyen nuestra percepción del mundo y del futuro parecen desplazadas por la influencia del ánimo, del cómo estoy y cómo me siento, cómo se mueven las emociones, mediadas por la impaciencia, por múltiples pantallas que acaparan nuestro tiempo y energía, o por una instrumentalización del malestar que nos contamina el espíritu y nos acerca a la asunción de la queja como recurso fácil. Claro que tenemos que clamar, protestar y denunciar lo injusto, arbitrario e indigno, mas para avanzar hemos de despejar nuestra mente de obstáculos y abrirnos a la experiencia. Ese perenne pesimismo ante el futuro, en muchas ocasiones, está alentado por quienes solo buscan convertir su privilegio en poder, menoscabando el poder democrático, y no es casual que ese derrotismo esté alentado, e incluso normalizado, por la apatía y el desafecto. Solo así se refuerzan posturas individualistas, egoístas, alejadas del bien común, que debilitan la protección de los seres más vulnerables y agreden a un planeta exhausto. Debemos aprender de cada encuentro, de cada acontecimiento que se nos presente en un año que se aventura agitado, pero en su justa medida y una vez haya transcurrido. Tenemos la tendencia a prejuzgar, extraviando de ese modo el sentido de un viaje que habrá quien nunca se atreva a iniciar cuando, ya lo sabemos, las mayores aventuras personales y comunitarias se han acometido con una justa y equilibrada dosis de previsión e intrepidez. Cuidar el futuro implica salir del bucle del no-parar, de la prisa, de lo inmediato y pararnos con plena consciencia, desactivar la máquina del siempre ocupados. Un propósito anual puede encontrase en ese punto, en reservarnos tiempos para sí mismo, para recapacitar, para reflexionar…, sin esa visión utilitarista cuajada de haceres que nos obliga un sistema depredador. Esta es una destreza que se entrena, y siempre prospera con la mejor de las disposiciones posibles. Que 2023 nos asegure una travesía apacible y dichosa, alimentada por la curiosidad del niño, el arrojo del joven y la prudencia del mayor.