Les deseo un feliz y próspero 2023, pero no me pidan que les haga previsiones del próximo año. Ya sé que los grandes organismos económicos no dejan de hacer previsiones y revisiones permanentes de lo que dijeron, que muchos expertos hacen afirmaciones con mucha finura y que los medios de comunicación les prestan mucha atención. No tenemos más remedio que hacer previsiones sobre posibles escenarios futuros para tomar decisiones, pero que cada uno sea responsable de sus errores y no descargue su responsabilidad en lo que otros han dicho. Yo personalmente me fío poco de las previsiones, las sigo y me interesan, pero tengo muy claro que el futuro es imprevisible.

Basta con recordar el escenario de previsiones de hace un año. Nadie pudo imaginar que en dos meses todos los análisis sensatos se iban a desmoronar con el inicio de la guerra de Ucrania. Nadie hacía sus previsiones teniendo en cuenta que iba a haber una guerra en Europa, muchos ni aceptarían que ese escenario fuese posible en la época actual. Incluso muchos economistas, a pesar de los ya evidentes indicios hace un año, no contemplaban una inflación de dos dígitos. Menos podrían imaginar que Europa podría quedarse sin energía para calentar los hogares durante el invierno y paralelamente que podrían ponerse de nuevo en marcha centrales de carbón. Hace un año, nadie podría predecir el escenario actual. Y ahora, un año después, algo deberíamos haber aprendido y ser conscientes del escenario de incertidumbre como una normalidad. ¿Qué va a pasar este año? ¿Podemos hacer una previsión de la evolución de la guerra de Ucrania?. Hay muchos escenarios posibles, desde una paz a corto plazo con distintas posibilidades, a una guerra continua durante todo el año, con escenarios de guerra muy diferentes. ¿Podemos hacer previsiones ahora de las consecuencias de la crisis energética de Europa?. Todavía está el invierno por delante con muchas alternativas de problemas y soluciones. ¿Y en España? ¿Podemos hacer previsiones con un horizonte electoral en mayo y en noviembre?. ¿Podemos hacer previsiones de cómo actuarán las fuerzas independentistas en Cataluña? Cada semana con sondeos electorales y con respuestas cortoplacistas a los mismos las circunstancias pueden ir tomando caminos muy diferentes. Sí podemos prever ahora que cada día aumentarán los conflictos políticos y sociales y harán más difícil la toma de decisiones para las soluciones de problemas reales. No sé qué pasará este año próximo, pero a pesar de todo les deseo mucha felicidad y prosperidad. Por desear que no quede. ¡Feliz 2023! Seguro que pasará el año muy rápido y aunque ahora nos parezca muy difícil, lo superaremos una vez más.