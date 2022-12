La Nochevieja es una ceremonia de enterramiento e iniciación. Enterramos el año que se va, a ser posible bien enterrado porque, casi siempre, ha sido un año que se ha quedado por debajo de las expectativas. Abrimos los brazos de par en par ante el nuevo año en el que, ilusos, confiamos y esperamos que sea mejor que el que se fue. El otro día le leí en Facebook a una querida amiga, la escritora Carmen Amoraga, a propósito de su madre, que ella está muerta, pero nunca se ha ido, sigue con ellos, por eso nunca dicen «se fue». Es hermosa la reflexión. Con los años pasa lo mismo. En el ritual iniciático de cada 31 de diciembre creemos dar un portazo al año fenecido, pero, a veces, muy a pesar nuestro, nunca terminará de irse, siempre estará con nosotros. Porque algo habrá ocurrido que permanecerá en nuestro recuerdo, en nuestra antología de buenos y menos buenos momentos que diseñarán nuestra existencia. Dentro de todas esas ceremonias de fin de año, están las fiestas. De pequeños, las nocheviejas eran caseras, apenas íbamos a casa de un vecino o venían ellos a la nuestra. Tras las uvas, algo sagrado, veíamos cómo los mayores se tomaban una copita de Licor 43, Cointreau o Pippermint, mientras el resto desvalijábamos la bandeja de polvorones y turrones y en la tele echaban el interminable programa musical de todos los años. Alguna vez, ya un poco más mayores, cuando Martes y 13 liaban la empanadilla con encarna o Sabrina enseñaba una teta en la tele, papá y mamá nos dejaban en casa y ellos acudían a algún cotillón. Cotillón, curiosa palabra. Y llegó el día de nuestra primera fiesta. No recuerdo mi primera vez, pero sí que he ido a fiestas en el salón de actos de la Parroquia de San José, al antiguo Ifeba (que, por cierto, proporcionó un casi escándalo político en la época), a alguna cochera perdida por ahí en Santa Marina y, tal vez, que no lo sé, al Casino. Ahora, la juventud se viste de fiesta, de gala, corbatas, tacones, lentejuelas, llegan a las tantas y se recogen casi con los saltos de esquí, pero, entonces, todo era más improvisado. Recuerdo el pub de moda al que quisimos entrar y nos pidieron dinero para ello y dije que eso no se podía hacer puesto que el local no estaba en la lista de fiestas de Nochevieja. Terminó la policía poniendo orden. Sin embargo, de entre todas las ceremonias de fin de año a las que asistí allá por la veintena, en el siglo pasado, la de 1990, en el Tiro, en la carretera de Cáceres. Posiblemente, la única fiesta de nuestra historia local donde los controles de alcoholemia instalados en el cruce de Gévora dieron todos negativos. No llegó el alcohol, le prendieron fuego a medio local, aparecieron los bomberos y la policía y acabamos todos desayunado churros con chocolate en la estación de autobuses. Fue la fiesta de fin de año más triste de mi vida, pero, también, la más apasionante. Como titulé entonces, “La noche más hermosa”. Ahora, 32 años después, recuerdo ese Badajoz de fin de año que apenas duerme, las uvas en San Juan y el día después, que es como ‘Bienvenidos a Zombiland’.