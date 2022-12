Podría parecer caprichoso eso de rectificar las fechas de los monumentos, pero cuando la información histórica textual es limitada y poco clara no queda otro remedio que volver y volver hasta obtener una respuesta satisfactoria a preguntas sin respuesta o con una poco concluyente. Hablo en términos de Historia y, por supuesto, de Arqueología. Eso nos pasa con la torre de la Atalaya, la de la campanita. Hubo siempre dos detalles capaces de darle un marco cronológico medianamente aceptable: su estructura de tapia -tapia es la suma de tapiales- y su peculiar planta octogonal.

Durante mucho tiempo se ha discutido en el mundillo técnico sobre la fecha de las obras árabes de aquel tipo en el contexto de la península Ibérica. No son exclusivas de un único momento histórico, porque los edificios, con todas las excepciones que se quieran aducir, se adaptaron a la naturaleza geológica de los suelos locales. Y en el caso de las fortificaciones, con mayor motivo. Necesitaban siempre de economía -el gasto militar es por fuerza una apuesta problemática- y de rapidez de ejecución, por motivos obvios. En al-Andalus no son raras las defensas de tapia y en Batalyaws eran las más características, porque el suelo de la plaza y sus alrededores ofrece unos materiales constructivos de muy escasa calidad, en términos de poliorcética. De tal modo que cuando se utiliza otra clase, pongamos mampostería de piedra, se señala en los textos como cosa extraordinaria. Pero la tapia –“tabiya”, en árabe- almohade tiene una calidad excepcional y es el material constructivo predominante, sin ser exclusivo -véanse los muros de las alcazabas de Trujillo (Cáceres) y de Alandroal (Alentejo)-. La de los coevos de la nuestra, en especial los levantados por la dinastía magrebí, es excepcionalmente dura. Y la torre de autos no iba a ser una excepción. Por eso se la consideraba erigida en el mismo momento en que el califa de Marraqués mandó ampliar el recinto amurallado (1169/70). Y esta clasificación temporal venía consagrada, en apariencia, por el testimonio de un cronista de toda solvencia, Ibn Sahib al-Sala. Era andalusí, de Beja, parece haberse desenvuelto bien en romance, y llegó a ser secretario del propio soberano.