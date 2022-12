“Mama, haz una lista para tu carta a los Reyes Magos”. Mi madre siempre respondía, cuando le preguntamos que había pedido, que solo quería que fuésemos buenos. Supongo que le dábamos algún que otro quebradero de cabeza. No lo entendía entonces, y ahora, cuando me preguntan a mi, no contesto lo mismo. Me callo, sonrió, digo que nada, que tengo de todo. Que algún libro, que un bono para un taller en mi floristería favorita, o para aprender a hacer comida japonesa… Me cuesta pensar en el relleno de esos puntos suspensivos. Porque son de mentirijilla. ¿Saben porqué? Porque lo único que quiero yo, es que la gente que amo estén buenos. Ya lo son, más buenos que el pan. Que el pan de masa madre, calentito, cuando una tiene mucha hambre. Como ese que huele en las panaderías de pueblo en invierno. Y atrae como si fuera el flautista de Hamelín. Por eso, a mis hijos, me gustaba morderlos cuando eran bebés, de lo bien que olían. Por eso me gusta olerlos, inspirarlos, cuando vuelven a casa sanos y salvos. Solo pido que no enfermen. Que nada, ni nadie les toque. Que no pasen dolor, ni pena. O que lo superen, que salgan adelante. Que se pase pronto, que no duela tanto. Una horita corta desean en los partos. Y ese es el pensamiento que sopla las velas en los cumpleaños, que choca las copas en cada chinchín, que encoge el corazón en cada despegue del avión, que cierra los ojos en ese semi rezo o comienzo de oración antes de quedarme frita cada noche. Como todas las madres. «Navidad”. Aunque al pronunciarla, a algunos le venga a la mente, el turrón, los regalos, las luces de Vigo o de El Corte Ingles, a otros nos conmueve pensar en una madre encogida de frío, pidiendo posada, de puerta en puerta, y todas cerradas. Y en ese niño nacido en un pesebre. No oímos hablar de él. Hasta de los christmas parece haber sido desplazado, de las guirnaldas en las ciudades, de la televisión, de las felicitaciones en la calle. Parece que olvidemos, con tanto fulgor, con tanta prisa, con tanto ruido, que nace no sólo cada año, sino cada instante. En un barco en las costas de Italia, en un campo de refugiados, en la noche oscura, sin calefacción, ni electricidad, de Ucrania. Que aún sin querer, sin darle permiso, consigue hacer un ovillo, un nido, pequeño, sacar un poco de calorcito, en un recodo de nuestro corazón y nacer. Nacer. Renaciéndonos. Feliz Navidad.