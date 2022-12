Para el gran público y para una parte no desdeñable de los aficionados a la Historia, parecería que las investigaciones sobre la arqueología de Badajoz están congeladas. Se practican excavaciones de urgencia, algunas con cierto planeamiento, pero no se notan los resultados. Acaso alguna noticia de prensa, casi siempre sin mencionar al técnico director, pero pocos trabajos serios, negro sobre blanco. Y, sin embargo, la investigación no se interrumpe. Solo que su proceso analítico suele ser lento y, en general, alejado de lo espectacular. Con frecuencia desesperante, para una sociedad habituada a lo inmediato. El estudio de las murallas de esta ciudad no se detiene con la interrupción de las excavaciones o de las restauraciones. Y, a veces, trabajos de menor importancia aparente -en arqueología no hay trabajos intrascendentes- pueden aportar información de valor. Esto ocurrió no hace mucho con las investigaciones en la Galera, previas a su rehabilitación para nadie sabe qué; el Ayuntamiento tampoco. La limpieza de un grueso enfoscado paredaño con la torre de la Atalaya dejó al descubierto parte de su enlucido primitivo. Se conservaban muy bien las cintas de cal de la falsa figuración de sillares, característica de la mayoría de las murallas de época almohade. Estamos hablando de un lapso de entre mediados del siglo XII y mediados del XIII.

Siempre se había pensado -yo mismo lo he manifestado en diversas ocasiones- en una fecha de edificación coeva con la gran reforma emprendida por el califa Yusuf I, entre 1168 y 1169, si las crónicas no mienten, que cambió radicalmente las defensas de la alcazaba y de la propia ciudad. El problema radicaba en dos dificultades: fijar la fecha de la torre con más exactitud -cuanto más se afine en esas cuestiones, mejor- y darle sentido a una cita transmitida por un cronista magrebí, de Marraqués, que parece aludir a una reforma ordenada por un gobernador almohade en 1203/04, durante el reinado del califa Muhammad I al-Nasir -no confundir con el de Córdoba, casi dos siglos anterior-. Lo único todavía claro es la prioridad constructiva de nuestra torre sobre la del Oro de Sevilla. Consuélense los fundamentalistas del badajocismo.