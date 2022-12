Aparecieron a finales de noviembre en un gran número de pueblos y ciudades del país y algunas se llevaron la palma, como es el caso de Vigo. En otros lugares se han retrasado. Me refiero a las omnipresentes luces que, por lo visto, ayudan a crear ese espíritu navideño que nos tiene que inundar; o más bien tratan de impulsar un consumo desaforado. Gasten, gasten, incluso lo que no tienen, aunque los precios se hayan disparado... Es lo que toca, explicarán algunas personas. Todo sea por armonizar con el entorno y mejorar una economía sobre la que no paran de decirnos que se ciernen nubarrones de una posible recesión. Ni siquiera el precio desorbitado de la electricidad ha podido con el encendido, todo un clásico de estas fiestas, al igual que el belén–o el árbol de Navidad–, la función de los niños en el colegio, el gordo de la lotería o la comida de empresa. Hay quienes, suertudos ellos, reciben su cesta repleta de botellas de vino y champán, quesos, embutidos, turrones y latas de frutas en almíbar. En esos eventos suele imperar el buen ambiente y no es inusual observar cómo nuestros jefes se vienen arriba. Le puede pasar hasta al mismísimo fundador de Forza Italia, Silvio Berlusconi, que hace unos días, en la cena de Navidad del AC Monza, equipo de su propiedad, durante su tradicional discurso ante los jugadores les prometió «un autobús de prostitutas» si ganaban a equipos como la Juventus. Unas palabras que despertaron la risa y aplausos de los asistentes. Pocas cosas nos pueden sorprender de un personaje que constantemente ha sido, por decirlo con términos amables, controvertido. Su machismo es archiconocido. Hay sujetos que no los transforma ni la bonhomía que se presume en estos días. Algunos amigos míos, muy ateos, insisten con la matraca de que las navidades son, en realidad, las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha. Este sincretismo religioso se repite en otras fechas de nuestro calendario pero ahora parece más palpable. Qué duda cabe de que algo de razón tienen: ambas coinciden con el solsticio hiemal, el período más oscuro del año, cuando el Sol sale más tarde y se pone más pronto. Ya lo veneraban en el sepulcro prehistórico de Huerta Montero, en Almendralejo y con más de 4.600 años de antigüedad. En este lugar destaca la ceremonia del solsticio de invierno dado que la tumba está orientada para que durante esa jornada nuestra estrella luminosa, a modo de ofrenda, ilumine la cámara funeraria. Tendría que ser un espectáculo repleto de magia y simbolismo. Cada año se organizan allí observaciones y brindis al sol con cava de Almendralejo, además de visitas guiadas. Sin duda es una manera especial para dar el pistoletazo de salida a semanas de jolgorio y de renacimiento de la luz y la vida, que se extienden hasta el año nuevo. Tal vez no sea tan importante que se exalte que la Tierra siga en su órbita, según las leyes astronómicas, o que el dios se hace humano y viene para salvarnos, según el cristianismo. ¡Feliz Solsticio! ¡Feliz Navidad!