Descorrió la cortina. Un poquito, solo para comprobar que no había dejado de llover. Y un escalofrío le recorrió la espalda, le encogió, le hizo estirarse para alcanzar la manta del sofá, colocarla sobre las rodillas, sentir el frío, respirar por alguna rendija de la ventana, frotarse las manos, desear un té y un fuego y echarlos de menos. La madera de algún mueble crujió. Todo eso pasó en un instante. Y ese instante le supo a mucho. Le empujó a levantarse, a frotar los vidrios empañados para hacer un oh, redondo, preocupado. El agua se había convertido en río, y corría a través del campo, rápido, buscando su casa. Un regato, un cauce seco. Como hace la vida. La cesta de castaño estaba llena de leña que aguardaba seca, entre ramas finas y papel de periódico. Daba gusto encender esas cerillas largas tan elegantes. Como si fuera a prender un cigarro con boquilla, o una vela en una mesa vestida de gala. Crepita. Hasta las palabras saben a invierno. Como las galletas. A jengibre y canela. Como las tarjetas que ella elegía en las tiendas de los museos y que enviaba con una hoja del jardín, mucho mimo y buena letra. Le sale al encuentro, dejada sobre la barandilla, una rebeca gris de hombre, llena de bolitas, y del adjetivo confortable. Y con ella llega a la cocina, enciende la tetera, coloca cojines, anuda lazos de cuadritos rojos, endereza fotos, y les sonríe, les habla. Venid. Llegad pronto. Hasta que no estén todos no coloca la estrella en el árbol ni abre el turrón, ni ve anuncios de Navidad que le hacen llorar cuando ni siquiera hay nadie que pueda reírse de ella, decirle que no tiene remedio, amenazarla con no poner este año ‘Qué Bello es vivir’. Todo parece un Calendario de Adviento. Cada día el mes avanza y detrás de cada número hay un pequeño rito que hace acercarse la Navidad. Sacar los abrigos, los guantes, los jerseys más gruesos, los que llevan renos y poco sentido del ridículo, hacer licor de madroño. Comprar polvorones en La Cubana, y ponerlos en una fuente donde luzcan como caramelos, con su papel de seda, de colorines y de infancia. Sentarse a pensar con la libreta en la mano para hacer listas. Llamar y charlar sin prisa con los amigos que están lejos. Elegir agenda. Mirar el escaparate de ‘Merienda de Letras’. Tocar sus libros y ponerle cara a cada titulo. Este le gustaría. Rezar por una amiga para que la enfermedad se venza. Invitar a casa a alguno que anda perdido. Organizar la cena de todos los años. Pelearse con el pavo. Chuparse los dedos después. Descubrir un vino para regalar. Bebérselo juntos, despacio. Hacer paquetitos bien envueltos y hacer cola en Correos. Ir a ver los belenes. Escuchar los villancicos de Bing Crosby y Sinatra una y otra vez, hasta que al de al lado le estalle la cabeza, como en Mars Attacks. Recibirlos. Achucharlos hasta que duelan las costillas. Los niños de San Ildefonso cantan la loteria. Mañanitas con niebla y tarde de paseo. Desayunar ya con el delantal puesto. El vaho. Las castañas asadas. Encargar a las monjas pasteles de gloria de los de antes. Con sabor a Gloria. Como ese instante.