Tal vez, Meursault, el protagonista de ‘El extranjero’, la novela de Albert Camus, sea quien mejor representa a la indiferencia humana. Su actitud ante la muerte de su madre o la vida en general revelan un mecanismo de autodefensa que le permite la supervivencia desde la simpleza y la insensibilidad. La indiferencia es una enfermedad del alma que nos empuja a seguir hacia adelante sin importarnos la carga que llevamos ni lo que ocurre a nuestro alrededor. Como el hámster en la noria dentro de su jaula avanzando hacia ninguna parte. Como el burro con anteojeras para que no se espante. Famosas son las palabras del pastor luterano Martin Niemöller que revelan una escandalosa indiferencia de la gente ante el mal que nos acecha y ya es demasiado tarde para espantarlo cuando nos atrapa: «Primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y ya no quedaba nadie para que hablara por mí». En la Divina Comedia, Dante le pregunta a Virgilio: «¿Qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban en el aire sin estrellas?». La respuesta: «vienen del Anteinfierno, donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor. Son los ignavos, almas que en vida no hicieron ni el bien ni el mal, por su elección de cobardía». Supongo que se refiere a los tibios de Apocalipsis 3:15 y 16, que serán vomitados por Dios, precisamente por su tibieza, su indiferencia. En un país donde se ha instalado la mentira como modo de convivencia y la corrupción moral envuelve o justifica cualquier otro tipo de corrupción, sorprenden los millones de indiferentes que miran hacia otro lado o no quieren mirar a ninguna parte mientras se destruye todo lo que era sólido, se reescribe la historia, cuando no se borra, se amordaza a la justicia, se limita la libertad de expresión, se enaltece la autocensura y se modelan las leyes a la carta de quienes las infringen. Todo en nombre del santo eufemismo: consenso, diálogo, reconciliación, estabilidad. Sin embargo, todo suena a apaciguamiento. Por ser suaves, a pesar del peligro. Edmund Burke escribió en el siglo XVIII: «Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada». Neville Chamberlain, quien fuera primer ministro británico, lo tradujo en política de apaciguamiento y fue engañado y pisoteado por la bota de los nazis. Nuestro particular Sanberlain, un Pedro Sánchez que quiere alcanzar los cielos apaciguando, puede que acabe siendo el enterrador de un país en manos de los que quieren destruirlo. No se puede domar a una fiera salvaje con un manual de autoayuda. Pero, con todo, el problema también lo crean cuantos aplauden, asienten, defienden o justifican la alfombra roja para la demolición. Cuando quieran reaccionar, será tarde, nadie podrá defendernos ni reconstruir lo devastado.